Vítr nad uhlí. Větrné elektrárny v Británii vyrobily víc elektřiny než ty uhelné

Podle analýzy organizace Carbon Grief se totiž v uplynulém roce větrné elektrárny na celkovém množství vyrobené energie podílely 11,5 procenty, což je o 2,3 procenta více, než vyrobily elektrárny spalující uhlí. Zatímco tak uhelné elektrárny vyrobily 31,4 TWh elektřiny, větrné zvládly vyprodukovat 39,2 TWh. Uhelné elektrárny byly přitom ještě před pěti lety absolutním lídrem ve výrobě elektrického proudu, kdy jejich podíl dosahoval čtyřiceti procent.

Od té doby však pozici jedničky v zemi přebral plyn, jehož výhodou je především nižší emisní zátěž. Jelikož spotřeba plynu, jakožto suroviny pro výrobu elektřiny, vzrostla o 45 procent, klesly emise během výroby elektřiny o 20 procent. V současnosti se tak podle Carbon Brief pohybují přibližně na polovičních hodnotách oproti roku 2010. Očekávané snížení emisí v rámci celé země by mělo dosáhnout šesti procent.

Za propadem uhelných elektráren může především cena uhlí, na které země nasadila vyšší daně, zároveň se v zemi téměř úplně přestalo těžit. Oproti loňskému roku tak výroba elektřiny z uhlí klesla o 59 procent, od roku 2012 klesla výroba energie z uhlí celkem o 80 procent.

V loňském roce v zemi došlo k zavření celkem tří uhelných elektráren, do roku 2025 chce Velká Británie uzavřít i ty zbývající.

V průběhu let také postupně klesá celková spotřeba energie ve Velké Británii, zároveň se ale rovněž mění celková struktura sítě. Více energie se do země dostává z kontinentální Evropy a místo menšího množství velkých elektráren se energetická soustava skládá z více malých zařízení schopných generovat elektřinu. To souvisí právě se vzrůstajícím množstvím větrných a solárních elektráren.

Právě solární elektrárny si také mohly v průběhu roku připsat jeden dílčí úspěch. Také ony totiž poprvé porazily uhelné elektrárny, konkrétně v měsíci dubnu loňského roku, kdy vyrobily více energie.

V současnosti se ve Spojeném království vyrábí nejvíce energie z plynu, celkem to bylo loni 145 TWh, na druhém místě je jaderná energie (71,7 TWh), na třetí pozici větrná energie (39,2 TWh) následována uhlím (31,4 TWh) a bioenergií (30,7 TWh).