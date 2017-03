Škoda Auto by mohla od vedení koncernu VW získat zakázku na vývoj zcela nové platformy, na jejímž základě by vznikaly malé vozy pro rozvojové trhy, například pro Indii. Finální rozhodnutí o vývoji platformy označované jako A0 Entry by mělo padnout v nejbližší době, prozradil na ženevském autosalonu předseda představenstva Škody Bernhard Maier.