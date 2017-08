Volvo prohloubí spolupráci s čínským majitelem, automobilce Geely dodá motory | E15.cz

Švédská automobilka Volvo poskytne vlastní technologická řešení mateřské společnosti Geely. Číňané by na základě nové dohody měli od výrobce z Göteborgu pro svá auta získat jak pohonné jednotky, tak konstrukční prvky.

Volvo patří do čínských rukou od roku 2010, kdy se švédské automobilky po neuspokojivých výsledcích zbavil Ford. Volvu se od Geely dostalo potřebných finančních prostředků, které potřebovalo na vývoj nových modelů i motorů. Právě ty by nyní měli Číňané také používat.

Podle informací agentury Reuters by mělo první Geely poháněné motory Volvo sjet z výrobní linky za dva roky. Od Švédů model převezme přeplňovaný zážehový čtyřválec o obsahu 1,5 litru. Ten je určený především pro menší automobily.

V budoucnu má však Geely od Volva získat také silnější dvoulitrové motory a části platforem, které Volvo vytvořilo ve spolupráci se společností Lynk. Právě ta s Volvem a Geely uzavřela joint-venture, jehož cílem je vzájemný vývoj a sdílení technologií. To by mělo přinést především finanční úspory, ať už při vývoji, nebo nákupu shodných dílů.

Čínský partner

Podle informací agentury Reuters se spolupráce Geely s Volvem dlouhodobě vyplácí. Objektivně i subjektivně se v průběhu let zlepšilo zpracování čínských vozů, jen za poslední rok také vzrostly prodeje značky o 50 procent. Ty zatím dominují především na domácím čínském trhu, Geely by však rádo expandovalo také do dalších zemí.

Tomu by mohl pomoci také nedávný nákup minoritního podílu v malajsijské automobilce Proton, která by v budoucnu mělo také sdílet společné prvky s Volvem a Geely. Analytici však varují před tím, že by mohlo dojít k poškození prestižní image švédského výrobce.

I přesto však jednotlivé investce pro čínskou společnost znamenají úspěch. „To, co se Geely povedlo za poslední roky je důkaz, že bude celý proces expanze pozitivní,“ uvedl pro Reuters Yale Zhang z konzultační společnosti Automotive Foresight.