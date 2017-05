Vratimovský KES vyrábějící kabelové svazky do aut dosáhl rekordních tržeb i zisků | E15.cz

Společnost KES - kabelové a elektrické systémy z Vratimova u Ostravy zvýšila během posledního roku a půl počet svých zaměstnanců zhruba o třetinu na 1300. Souvisí to s rozšiřováním výroby a také výstavbou nové haly. Díky tomu firma v loňském roce zvýšila produkci meziročně asi o čtvrtinu a dosáhla rekordního výsledku: tržeb 1,8 miliardy korun a zisku po zdanění více než 100 milionů korun, řekl jednatel firmy Martin Svozil.

Firma vyrábí kabelové svazky do automobilů nejrůznějších značek, například Porsche, Audi, Opel, BMW, Ferrari či Volvo, ale třeba také do traktorů.

Nová hala přišla společnost na 35 milionů korun, 30 miliony jí ale na vytvoření nových pracovních míst přispěla vládní agentura CzechInvest. "Stát nám hodně pomohl. Naším úkolem je ty lidi tady pět let udržet. Děláme pro to všechno, co jde, snažíme se vymyslet takový program, aby se jim tady dobře pracovalo," řekl Svozil.

Součástí projektu na výstavbu nové haly, která zvýšila výrobní prostor asi o 15 procent, tak bylo i vybudování zázemí pro pracovníky. "Máme nové parkoviště pro zaměstnance, šatnu a další příslušenství. K tomu jsme obnovili veškerý technologický park a máme novou trafostanici, která byla nutná k tomu objemu výroby," popsal jednatel.

Podnik vytvořil i vlastní školicí centrum, kde několik dní zaučuje každého nového zaměstnance.

"Má k tomu takovou videopomůcku, má k tomu osobního trenéra, má k tomu školicí zařízení, což jsou montážní desky, a dostane veškerou pomoc, tak aby byl schopen řádně potom přejít do sériové produkce. Osvědčilo se nám to velmi dobře. Ti lidi přejdou k mistrovi už s určitými znalostmi, a tím šetříme práci jak tomu mistrovi, tak sami sobě," řekl Svozil.

Více než 90 procent pracovníků tvoří ženy. Podnik má zatím jen kmenové zaměstnance. Podle Svozila je ale se sháněním pracovníků čím dál větší problém. Aktuálně firma potřebuje až deset lidí do technických pozic.

"Ještě jsme nepřistoupili k tomu, kde jsou jiné firmy, že mají agenturní zaměstnance. Pořád máme svoje vlastní, takže máme určitý náskok vůči ostatním, ale ukazuje se, že nám nic jiného do budoucna pravděpodobně taktéž nezbude," řekl jednatel. Firma spolupracuje se školami a pracovníky hledá hlavně v okolních městech, ale také v Polsku. Pro zaměstnance zařizuje i podnikovou dopravu.

Společnost KES letos slaví 25. výročí působení na trhu a své prostory chce 3. června na dni otevřených dveří představit veřejnosti. Kromě prohlídek výroby chystá i atrakce a program pro děti.

KES je dceřinou firmou rakouské společnosti ZKW, která vyrábí automobilová světla. Mateřské firmě podnik dodává asi polovinu produkce. Druhou část výrobků firma dodává hlavně velkým zákazníkům, jako je Hella a především Varroc, pro nějž objem dodávaných výrobku stále stoupá. Firma vyrobí ročně zhruba 40 milionů kabelových svazků, v portfoliu má 1000 výrobků.