Výrobce espézetek čeká horká valná hromada, v bývalém Neographu se bojí podpásovek | E15.cz

Insolvenční návrh na skupinu Delta Capital, v níž působí ex-premiér Petr Nečas, se může stát důležitým nástrojem v boji o kontrolu papírny a výrobce státních poznávacích značek SPM - Security Paper Mill. Cílem insolvenčního návrhu, o němž skupina tvrdí, že je šikanózní, je prý znemožnit Delta Capital hlasovat o novém šéfovi SPM. Pokud by to nastalo, měl by v ruce trumfy Vladimír Sitta starší. Ten společnost ještě jako Neograph spoluzakládal. V SPM má nyní kolem sedmi procent akcií.

„V akcionářských právech nejsme omezeni, ale obáváme se, aby k takovému návrhu nedošlo. Aby například pět minut před valnou hromadou nepřistálo předběžné opatření, že nemůžeme hlasovat,“ uvedl majitel Delta Capital Michael Broda. Skupina proto preventivně soudu navrhla, aby rozhodl o její pravomoci rozhodovat o zástupcích SPM.

Vladimír Sitta starší prý osobně žádné překvapení nechystá. „Budu reagovat až na valné hromadě. Nevím však, na čem dělají třeba moji právníci,“ sdělil.

Zatím však můžou být představitelé Delta Capital v klidu. „Až do prohlášení úpadku zastupuje dlužníka ve všech věcech, tedy i ve výkonu akcionářských práv, jeho statutární orgán, pokud není jmenován takzvaný předběžný správce,“ uvedl advokát Bystrík Bugan, který se zabývá insolvenčním právem.

Změna by však nastala ve chvíli, když by soud rozhodl o úpadku firmy. Tehdy pravomoci statutárů převezme insolvenční správce. Podle Brody ale pro úpadek není důvod. Firma Peskim po Delta Capital žádá devět milionů korun. Avšak Broda tvrdí, že firma má takovou částku běžně na účtu. Pohledávku Peskimu ale neuznává.

Insolvenční navrhovatel Peskim je spojený s lidmi kolem kontroverzního podnikatele Ivo Rittiga. Podle šéfa Delta Capital existuje souvislost mezi návrhem na insolvenci a úsilím Vladimíra Sitty staršího vrátit se do čela SPM. „Vidíme tam jednoznačně propojení,“ dodal Broda.

„Je to neuvěřitelná ptákovina,“ reagoval Sitta starší, který v současnosti řídí společnost Vítkovice Envi. Opírá se mimo jiné o to, že to byl právě on se svým synem, kdo upozornil na podezřelé machinace svého bývalého společníka kolem jízdenek pro pražský Dopravní podnik. Tedy v kauze, do níž je zapletený i Rittig. Výsledkem Sittovy aktivity ale bylo, že po zásahu státní zástupkyně Dagmar Máchové o většinu svého polovičního podílu přišel. Vladimír Sitta mladší má navíc na krku soud kvůli podezření z tunelování podniku.

Po rozhodnutí Městského soudu v Praze se Sitta starší na přelomu dubna a května nečekaně do čela SPM vrátil. Ovšem jen na týden. Na začátku května jiný soudní verdikt zakázal Sittovi jménem firmy jednat. Místo něj určil SPM opatrovníka.