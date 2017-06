Výrobce hodinek Prim chce růst o 30 procent ročně, chystá se jeho oddlužení | E15.cz

Společnost Elton hodinářská z Nového Města nad Metují, která vyrábí náramkové hodinky Prim, plánuje letos růst obratu až o 30 procent na 62 až 65 milionů korun z loňských 50 milionů korun. Sdělil to generální ředitel společnosti Martin Pabiška. Podnik, který se zaměřuje na zakázkovou manufakturní výrobu hodinek, od května 2016 majoritně patří do skupiny Czechoslovak Group zbrojaře Jaroslava Strnada. Pod jeho vedením již Elton prošel řadou změn a nyní se chystá jeho výrazné oddlužení.

K přínosům vstupu nového majitele podle Pabišky patří zejména úzké propojení firem v holdingu Czechoslovak Group. "Příchod nového majitele znamenal také stabilizaci v peněžních tocích. Pozitivní pro nás jsou samozřejmě také nové obchodní příležitosti v rámci skupiny stejně jako úspora nákladů vzhledem k centralizaci nákupu služeb a materiálu," uvedl Pabiška.

Loni k začátku listopadu Elton zavedl druhou směnu na obrábění a zvýšil produkci hodinek, která podle Pabišky byla v letošním prvním čtvrtletí meziročně vyšší o téměř 160 procent. Počet zaměstnanců podnik mírně zvýšil na asi 60 lidí.

Na obratu společnosti se loni významně podílel prodej hodinek jiným společnostem, klientem firmy jsou například České dráhy. Obchody podle Pabišky také výrazně rozhýbaly limitované edice hodinek k výročí císaře Karla IV., k narození prezidenta Václava Havla a edice hodinek Orlík Bronz. Letos v únoru podnik doprodal limitovanou edici 100 kusů hodinek Hirošima pro japonský trh.

Obchody s Japonci by měly letos dál růst, jejich objem se čeká na úrovni pěti milionů korun. Klíčovým obchodním kanálem bude pro firmu nadále prodej hodinek jiným společnostem. Elton bude dodávat například hodinky automobilce Tatra, která také patří do Strnadova holdingu. Prodej by měly táhnout i hodinky z drahých kovů a limitované edice, u nichž jsou ceny v desítkách až stovkách tisíc korun za kus. V minulých dnech Elton představil edici 75 kusů hodinek Prim Orlík Anthropoid k letošnímu výročí atentátu na Reinharda Heydricha.

Valná hromada Eltonu na konci loňského roku rozhodla o snížení základního kapitálu ze 72 milionů korun na 4,3 milionu korun. Snížení kapitálu si podle výroční zprávy vyžádaly oprávky k aktivům firmy, která mají napříště odrážet skutečnou hodnotu jejího majetku. Úspory a jednodušší řízení má přinést v prosinci schválená fúze Eltonu hodinářská s dceřinou společností H&H hodinářská.

Nadcházející řádná valná hromada by 9. června měla projednat oddlužení firmy. Akcionáři by měli do Eltonu formou zvýšení základního kapitálu vložit své předchozí půjčky v objemu 31 milionů korun. Základní kapitál Eltonu tím vzroste na 35 milionů korun. Zánik dluhů by měl zlepšit hospodářskou a finanční situaci podniku, stojí v návrhu pro valnou hromadu. Půjčky Eltonu mají kapitalizovat společnost MADE CS ze skupiny Czechoslovak Group a firma E-Centrum podnikatele Michala Voráčka, a to v poměru 16 ku 15 milionům korun. Loňský zisk 2,5 milionu korun by měl podle návrhu firmě zůstat na účtu nerozděleného zisku.

Kromě Elton hodinářské prodává hodinky značky Prim také společnost MPM-Quality z Frýdku-Místku. Obě firmy spolu o užívání ochranné známky Prim vedou u soudů a dalších institucí asi 25 různých sporů. Problém má původ v době privatizace v 90. letech.