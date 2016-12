Výrobce Staré myslivecké chce proniknout do Číny a Ameriky

Likérka Granette & Starorežná chce příští rok proniknout na trh do Číny, Japonska, USA nebo na Filipíny. Export se nyní na celkových prodejích firmy podílí zhruba osmi procenty. O plánech druhé největší likérky v Česku informoval exportní manažer Jan Doležel.

Doposud nejvíc vyvážela firma, která má sídlo v Ústí nad Labem a likéry stáčí v Prostějově, na Slovensko a do Austrálie. Výrobky exportuje do 15 zemí světa.

"Chceme se s našimi produkty zaměřit na silné trhy, kde cítíme velký potenciál růstu. Všechny země jsou velké co do počtu obyvatel a mají rozvinutý trh. Například Filipíny patří mezi pětici zemí s nejvyšší spotřebou whisky," uvedl Doležel.

V první polovině příštího roku plánuje likérka dokončit analýzy jednotlivých trhů a právní náležitosti pro export do těchto států.

"Předpokládáme, že první naše výrobky bychom mohli do těchto zemí expedovat ve druhé polovině příštího roku," doufá Doležel. Podíl exportu by se podle něj měl během následujících šesti let zvýšit zhruba na třetinu.

Společnost Granette & Starorežná Distilleries vznikla v roce 2011 sloučením společností Granette a Starorežná Prostějov. Roční produkce firmy činí zhruba 120 tisíc hektolitrů alkoholických nápojů.

Do jejího výrobního portfolia patří více než 100 produktů, například Stará myslivecká, Starorežná a Hanácká vodka. V roce 2012 firma dokončila přesun výroby likérů z Ústí nad Labem do Prostějova.