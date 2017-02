Výrobce textilií Pegas expanduje v Jihoafrické republice, postaví závod za dvě miliardy korun

Výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens postaví nový závod v Jihoafrické republice. Investuje do něj miliardu jihoafrických randů (zhruba dvě miliardy korun) a zaměstná několik set lidí. Informuje o tom server Euro.cz. Podle něj jde o jednu z největších investic do zpracovatelského průmyslu v JAR za posledních pět let.