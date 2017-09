Vývoz ropy ze zemí OPEC klesl, je na nejnižší hodnotě od dubna | E15.cz

Vývoz ropy od členů Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) v srpnu činil 25,19 milionu barelů denně a byl nejníže od dubna. Průměr od ledna do srpna ale činil 25,05 milionu barelů denně, a přesáhl tak objem 24,85 milionu ze stejného období loni. Vyplývá to ze zprávy Thomson Reuters Oil Research. Kartel se přitom v zájmu podpory cen zavázal snižovat dodávky na globální trh od letošního ledna až do března příštího roku.