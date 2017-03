Vznikne druhá největší chemička na světě, komise schválila sloučení Dow Chemical a DuPont

Loni v červenci akcionáři obou společností schválili dohodu o spojení v hodnotě kolem 130 miliard dolarů (3,2 bilionu korun). Fúze vytvoří druhou největší chemickou společnost na světě, dohoda ale předpokládá, že nově vzniklá skupina se časem rozdělí do tří samostatných podniků s různou specializací.

Evropská komise vyjádřila obavy, že fúze by mohla podkopat konkurenci na poli ochrany plodin, na trhu semen a některých petrochemických produktů. Spojení by podle Bruselu také mohlo poškodit inovace, protože sloučený podnik by mohl mít málo motivace k vývoji nových herbicidů a pesticidů.

Dow Chemical tak bude muset prodat dva závody na kopolymery ve Španělsku a USA i dlouhodobý kontrakt na dodávky určitých typů polymerů. DuPont prodá značné části svých aktivit ve výrobě pesticidů v celém světě, včetně divize pro výzkum a vývoj.

"Naše rozhodnutí zajišťuje, aby fúze mezi Dow a DuPontem nesnížila cenovou konkurenci u již existujících pesticidů, ani inovace, které v budoucnu povedou k bezpečnějším a lepším produktům," uvedla evropská komisařka Margrethe Vestagerová.

Spojení Dow Chemicala a DuPont je jednou ze tří megafúzí, které změní situaci v globální agrochemii. Podle zdrojů agentury Reuters by komise mohla tento týden schválit i převzetí švýcarské Syngenty čínskou společností ChemChina za 43 miliard dolarů. V příštích měsících by komisi měly požádat o souhlas se vzájemným spojením německá Bayer a americká Monsanto.