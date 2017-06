Zájem o řemeslné obory dál klesá, absolventi často nemůžou najít práci | E15.cz

Zájem o řemeslnické obory dlouhodobě klesá, ale podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) se tyto problémy vztahují pouze na určité obory. V Česku tak ubývají vyučení čalouníci, zedníci, kritický stav je u oboru řezník-uzenář. Ale ani výuční list vám nezaručí, že se o vás na trhu práce budou rvát. Nejvíce nezaměstnaných je mezi krejčími a malíři. Vliv má na to také fakt, že si mnoho domácích prací Češi udělají sami.

Podle průzkumu NMS Market Research pro velký obchodní řetězec pro kutily 56 % lidí ve věku 25 - 34 let se považuje za domácího kutila, necelá čtvrtina uvedla, že má kutila v rodině. Do velkých oprav se pouští pětina Čechů, smontování či sestavení větších věcí nedělá problém 36 %.



Z toho není příliš nadšená Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR). „V posledních letech jsme si vytvořili falešnou představu, že řemeslo je univerzální práce, kdy jeden den jsem natěračem, druhý zámečníkem, další den instalatérem a o víkendu pokládám dlažbu. To je Brouk Pytlík, nikoliv řemeslník, který dělá vše, ale nic pořádně,“ říká Karel Havlíček, předseda AMSP ČR. Asociace proto rozjela kampaň na podporu řemesel a kvalifikovaných řemeslníků a domnívá se, že lidé už vědí, že je lepší si najmout řemeslníka s kvalifikací.

Na druhou stranu je pravdou, že mezi vyučenými řemeslníky není ochota věnovat se konkrétnému řemeslu jako hlavnímu povolání. I když Asociace doplňuje, že záleží na konkrétní situaci. „Je-li řemelsník schopný, pak je po něm slušná poptávka a není důvod zběhnout k jiné profesi. Spíše odcházejí od náročných profesí k těm méně náročným,“ objasňuje Havlíček.

Podle AMSP zájem o řemeslnické obory skutečně upadá, ale mezi jednotlivými obory panují velké rozdíly. Asociace provedla průzkum a v posledních letech je největší propad v nábytkářských oborech, stejný propad zaznamenaly obory elektrotechnické a potravinářské. Klesá i zájem o strojírenské obory a obory v oblasti stavebnictví.

„Meziroční míra za poslední kalendářní rok (2015-16) vykazuje ale u některých oborů příznivější bilanci: elektrotechnické a potravinářské obory dokonce nepatrně rostou, velký pokles ale naopak meziročně vykazuje stavebnictví (-13 procent),“ vysvětluje Havlíček a dodává: „Velmi špatné je to u truhlářů, kde je pokles za posledních 10 let dvě třetiny absolventů, ještě horší je to u čalouníků, neradostný stav je u zedníků, kritická situace je ale například i u oboru řezník-uzenář.“



Ale ani pokud řemeslo vystudujete, nemáte zaručeno, že se o vás na trhu práce budou rvát. Vyučení krejčí, zedníci, čalouníci, ale například i pokrývači nebo malíři tvoří nejvíce nezaměstnaných absolventů. Naopak, o práci se příliš nemusí obávat absolventi oborů rybářských, opravářských, obráběči, kominíci a umělečtí řemeslníci.

