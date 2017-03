Zájemce o OKD bude muset zalepit pětimiliardovou díru

Těžební společnost OKD loni prodělala 1,2 miliardy korun. Vyplývá to z posudku, v němž znalci ze společnosti ocenili majetek a závazky firmy.

Ztráta byla třikrát nižší než v roce 2015. OKD, která je od loňska v insolvenci, má ještě měsíc, aby našla investora, který bude ochotný doly dál provozovat a zajistit útlum. Podle informací z trhu měli zájemci své nabídky poslat do Karviné do středy. Dorazily údajně nejméně dvě.

„OKD termín pro odevzdání nabídek oficiálně nezveřejnila. O celém procesu budeme nejdříve informovat věřitele. Platí, že hledání investora pokračuje,“ sdělil mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

Premiér a ministr průmyslu Bohuslav Sobotka prohlásil, že pokud se seriózní soukromý investor nenajde, bude muset vláda zvážit, zda se v řešení situace OKD angažuje. Jenže stát se nejspíš bude muset zapojit i v okamžiku, kdy se OKD ujmou soukromí investoři. Ti s velkou pravděpodobností nebudou chtít nést sami miliardové náklady na útlum těžby.

Před takovou situací varoval už bývalý ministr průmyslu Jan Mládek. Už v létě stát OKD půjčil 700 milionů korun, z čehož firma podle znaleckého posudku do konce loňského roku vyčerpala jen 150 milionů korun.

Znalci vyčíslili náklady na útlum dolů v případě, že OKD skončí v konkurzu a přestane těžit, na 8,5 miliardy korun. Jen konzervace dolů, než firma získá všechna povolení pro likvidaci, potrvá dva roky a bude stát 2,6 miliardy korun. Šachty bude muset udržovat v bezpečném stavu necelých 1200 zaměstnanců. Odstupné horníkům a dalším z propuštěných deseti tisíc zaměstnanců přijde na tři miliardy korun. Vlastní likvidace bude stát 2,2 miliardy korun.

Pokud by se tyto náklady měly hradit jen z rozprodeje majetku OKD, bude chybět 5,5 miliardy korun. Majetek firmy by se podle znalců dal prodat za tři miliardy korun. Na zajištěné věřitele by z výnosu zbylo jen čtyřicet milionů korun.

Jedinou šanci, že by se pětimiliardová díry zmenšila, představuje situace, kdy se OKD povede dostat alespoň do provozního zisku. Částečně firmě nahrávají rostoucí ceny uhlí, které jsou na dvojnásobku loňského minima a drží se na úrovni konce roku 2014, kdy si OKD ještědokázala vydělat alespoň na výplaty horníků.

Náklady na mzdy přitom jsou teď ve srovnání s rokem 2014 o více než miliardu korun ročněnižší. Vedení OKD loni v létě při hlasování o povolení reorganizace uvedlo, že počítá s kladným provozním hospodařením od roku 2018.

Zavírání dolů začne už letos. Ztrátový Důl Paskov bude uzavřen na konci března. Na financování jeho likvidace OKD neúspěšně žádala po státu zhruba tři čtvrtě miliardy korun.