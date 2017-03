Zisky ČEZ dál sráží výpadek jaderných elektráren

Ať dělá ČEZ, co může, propad zisku se mu dosud nepodařilo zastavit. Kvůli poklesu cen elektřiny, ale především kvůli obřímu výpadku ve výrobě jaderných elektráren, se firmě provozní zisk EBITDA loni smrskl o sedm miliard na 58,1 miliardy korun.

Kdyby Dukovany a Temelín jely na plný výkon, mohl by být tento propad jen dvoumiliardový. Ani čistý očištěný zisk, který je rozhodující pro výpočet dividendy, by se nemusel smrsknout o osm miliard korun na

19,6 miliardy. Letos se trend neotočí. Vedení firmy očekává, že provozní zisk klesne o dalších šest miliard na

52 miliard korun. Letos bude ČEZ prodávat elektřinu o tři eura za megawatthodinu levněji než loni. Kvůli tomu se provozní zisk propadne o 4,5 miliardy korun, počítá finanční ředitel ČEZ Martin Novák.

Jaderné elektrárny by sice měly vyrobit o čtyři terawatthodiny elektřiny více než loni, ale to zacelí vzniklou díru jen z poloviny. Pořád kvůli odstávkám pojedou jen na 90 procent možného výkonu. „Negativně na zisk působí také náklady ve výši stovek milionů korun, které souvisejí se získáním povolení k dlouhodobému provozu Dukovan. Ty v jiných letech tak vysoké nejsou,“ dodává Novák.

„Výhled EBITDA na letošní rok hodnotíme negativně. Náš předpoklad se pohyboval blízko 56 miliard korun,“ odhaduje analytik Fio banky Jan Raška. Špatný má být i příští rok, kdy prodejní ceny elektřiny spadnou o další jedno až dvě eura za megawatthodinu. „Pak by se firma mohla odrazit ode dna. Trhy hledí do budoucna, takže během několika čtvrtletí začnou dlouhodobí investoři na budoucí růst zisku sázet,“ říká analytik BH Securities Martin Vlček.

Až do konce července nebude mít ČEZ jasno, kolik vydělá na splacení dluhopisu, u něhož může půjčené peníze splatit akciemi maďarské společnosti MOL. Pokud by si všichni investoři vybrali splátku akciemi, tak by ČEZ získal 4,8 miliardy korun. Další mimořádný výnos může letos přinést prodej elektrárny Počerady. Spekuluje se o ceně čtyři miliardy korun. „Jednání o prodeji probíhají. Datum pro jejich ukončení jsme si nestanovili,“ tvrdí generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Podle neoficiálních informací by smlouva mohla být podepsaná do několika týdnů.