Zpracovatelé dřeva dostanou desítky milionů na osvětu

Stát chystá nový fond pro lesnické a dřevozpracující firmy, který by platil osvětové a marketingové kampaně podporující dřevozpracující průmysl i vztah mladých lidí k tomuto odvětví. Nová instituce by měla působit obdobně jako Vinařský fond, do kterého zčásti přispívají sami vinaři a stát jim stejnou částku každoročně doplácí

Tento týden fond představí ministr zemědělství Marian Jurečka na koaliční radě. „Marketingový fond v oblasti lesnického a dřevozpracují- cího průmyslu je již dohodnut s partnery z nevládních organizací,“ řekl Jurečka novinářům.

Do fondu by měl povinně přispívat každý majitel lesa nad tisíc hektarů, a to částkou pět korun za hektar roč- ně. Příspěvky budou muset poskytovat i dřevozpracující firmy s produkcí nad dvacet tisíc kubíků zpracovaného dřeva ročně, a to ve výši jedné koruny za krychlový metr. To by mělo vynést zhruba třicet milionů korun ročně. Stát by měl podobně jako v případě Vinařského fondu přidat druhou část. „Z těchto prostředků by se poté měly financovat osvětové a marketingové aktivity směrem ke spotřebitelům a na privátní sektor,“ podotkl Jurečka.

„Fond by ale měl mít ambici působit i na mladou generaci, na děti na základních a středních školách, aby měly maximální informace o tom, co celý obnovitelný koloběh výroby a zpracování dřeva může pozitivního přinášet pro spotřebitele i krajinu,“ dodal.

Cílem fondu je mimo jiné zvrátit letitý trend, kdy se z Česka vyváží surové, nezpracované dřevo, nikoli hotové výrobky s přidanou hodnotou. Kvůli tomu chystá ministerstvo další program, který by zpracování dřeva v Česku podpořil. Například státní lesnické firmy v čele s Lesy ČR by mohly zaručit, že tuzemským pilám dodají zatím neupřesněné množství dřeva. Na programu se ale koalice podle Jurečky neshodla.