Američané prodali sklady v Ostravě. Investice v branži se počítají v desítkách miliard | E15.cz

Po prodeji velkého realitního portfolia skupině CPI se investoři ze CBRE Global Investors vydali v Česku na nákupy. S americkým developerem Prologis se dohodli na koupi skladového komplexu v Ostravě. Na transakci se podílela poradenská společnost CBRE, která je s novým majitelem spřízněná. Hodnotu transakce žádná ze stran nezveřejnila.

Areál poblíž dálnice D1 má kolem 66 tisíc metrů čtverečních. Všechny sklady jsou tam pronajaté. „V současnosti je industriální poptávka tažena především výrobními a logistickými společnostmi,“ řekl Bert Hesselink, vedoucí industriálního oddělení v CBRE.

Kromě průmyslové základny Ostravska a automobilky Hyundai v Nošovicích těží komplex také z blízkosti Polska. V koupeném areálu sídlí společnosti Geis, AT Computers, B2B Partners, Booklogistics a Pyro Moravia.

Jádro byznysu tuzemské části Prologisu je v okolí Prahy. „Pokud máme v portfoliu něco, co není v souladu s naší strategií, jsme připraveni prodat,“ uvedl při výroční tiskové konferenci Prologisu jeho šéf pro střední a východní Evropu Martin Polák.

Průmyslové nemovitosti jsou na částí realitního trhu, která investorům stále ještě poskytuje vyšší výnosy než například investice do kanceláří nebo obchodních center. „Investice do industriálního sektoru jsou pro investory velmi atraktivní díky současně rekordně vysoké poptávce nájemců a klesající neobsazenosti,“ sdělil Chris Sheils, který v CBRE řídí investice. Jen za posledních dvanáct měsíců investoři nasypaly do tuzemských průmyslových realit kolem 28 miliard korun.

V případě dobře koupeného staršího areálu je možné dosáhnout i výnosu kolem devíti procent. Například u nejlepších nemovitostí v centru Prahy už vysoké ceny tlačí výnosy dokonce pod čtyři procenta. Takové ceny nebyly v metropoli ani před krizí.

V České republice je v současnosti kolem šesti a půl milionu metrů čtverečních moderních skladů a průmyslových hal. Jen v letošním prvním čtvrtletí se o nové sklady rozrostlo deset industriálních parků.