Bydlel s rodinou skoro půl roku v buňce. Sen o vlastním domě si ale nakonec splnil

Pokračuje v rodinné tradici

Oliver Kalnássypochází z východního Slovenska. Jeho otec se živil jako projektant a svého syna se mu podařilo ke svému řemeslu přitáhnout. „Často jsem tátu pozoroval, jak kreslí výkresy tužkovým perem na pauzáku.Jezdíval jsem s ním i na služební cesty – na jednání, naprůzkumy domů, kostelů, zámečků, které pak rekonstruoval, a tam mně to asi chytlo.Už na gymnáziu jsem věděl, že chci být architektem,“ vzpomíná. Od mala hodně kreslil a později pomáhal při rekonstrukci rodinné chalupy. S otcem i nějaký čas pracoval v jednom malém ateliéru. „Byla to ohromná zkušenost. Jezdili jsme spolu do práce, chodili na obědy, na pracovní schůzky a občas i na pivo. Zlaté časy a skvělá odborná praxe.“











6 fotografií

Cena za dům ze slámy

Jeho tvorba je pestrá a zahrnuje jak drobné stavby pro soukromé uživatele, tak rozsáhlé objekty a areály pro investory a firmy. Navrhuje novostavby i rekonstrukce různého využití. Mezi ty nejrozsáhlejší patří například hotelový resort Relax v Dolní Vltavici u Lipna, kde se momentálněrealizují apartmánové domy, projektuje se školící centrum a loděnice. Za realizaci Slaměného domu Ve Stodole získal v roce 2008 společně s Lukášem Gavlovskýmcenu v soutěži Nový domov v kategorii Rekonstrukce.

Díky svým rozsáhlým investorským kontaktům dostal také možnost začít zcela nový projekt ve finanční sféře, kterému se v tuto chvíli naplno věnuje. Je to jeden ze zásadních milníků v jeho profesním životě, který ho posunul dále, než si sám dokázal představit. Baví ho práce s lidmi a pomáhá jim s řešením životních situací, a to nejen skrz platformy architektonického bydlení.

„V budoucnu bych rád realizoval nějakou sakrální stavbu a také uvedl do života a rozvinul projekt cenově dostupného a kvalitního bydlení v rámci projektu Náš nový dům. Také bych