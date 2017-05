Centrální banka ještě více přiškrtí pravidla hypoték | E15.cz

Nejpozději od roku 2018 zavede Česká národní banka další sadu doporučení, která finančním domům ještě více zpřísní pravidla poskytování hypoték. Bude se to týkat hlavně ukazatelů, jež hodnotí poměr úvěru a čistého ročního příjmu (LTI) a poměru měsíční splátky hypotéky a čistého měsíčního příjmu (DSTI).

Centrální bankéři rovněž přistřihávají křídla investorům, kteří si houfně kupují byty na pronájem, a ženou tak ceny ještě výše. Uvádí to studie o realitním trhu Trend Report 2017 v kapitole, kterou sestavili specialisté z ČNB v čele se šéfem odboru finanční stability banky Janem Fraitem.

„Tento záměr je v souladu se zákonem o úvěru pro spotřebitele, konkrétně s částí týkající se posuzování úvěruschopnosti žadatele o úvěr,“ uvádějí centrální bankéři. Řada nových úvěrů je podle ČNB poskytována s poměrně vysokými ukazateli LTI a DSTI. Zároveň mají tyto hypotéky vysoký podíl úvěru k hodnotě kupované nemovitosti nebo je dostávají lidé s nižšími příjmy.

„V případě šoků ve formě nárůstu úrokových sazeb nebo poklesu příjmů by se nemalý počet dlužníků mohl dostat do problémů se splácením,“ pokračuje bankovní regulátor. A to přesto, že díky převládajícím delším fixacím bude dlužníky případné zvyšování sazeb bolet méně.

Za rizikový faktor centrální banka považuje, že lidé, jimž hypotéky měsíčně či ročně pohltí vysokou část příjmu, současně do koupě bytu vnesli jen deset až dvacet procent vlastních zdrojů. V této kategorii se nacházel nejvyšší podíl lidí s nižšími příjmy. Rozšíření doporučení ČNB má omezit také nákupy investorských bytů za účelem pronájmu nebo čistě jen jako spekulaci na budoucí růst hodnoty nemovitosti. Banky mají lépe zjišťovat, zda si člověk pořizuje hypotéku kvůli vlastnímu bydlení nebo jako investici. Pokud u investičního typu úvěru dochází k souběhu charakteristik s vyšší úrovní rizikovosti, neměly by půjčit více než šedesát procent ceny bytu.

Developeři očekávají, že to část lidí, kteří mají hlouběji do peněženky, vyřadí z realitního trhu. „Nejsem přítelem podobné regulace. Fakticky dopadne na lidi, které má nejvíce chránit. Domácnosti, jež mají těsný rozpočet, to může připravit o schopnost pořídit si vlastní bydlení,“ uvedl v nedávném rozhovoru pro deník E15 majitel největšího pražského developera Central Group Dušan Kunovský.

Pro ČNB to nejsou první zásahy do rozbujelého realitního trhu. Již v říjnu banka doporučila stopnout stoprocentní hypotéky s tím, že kupec dostane nejvíce 95 procent z hodnoty pořizovaného bytu. Od letošního dubna se tento limit dál snížil na devadesát procent.