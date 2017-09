Česká Skanska pošle miliardovou dividendu do Švédska | E15.cz

Švédský stavební koncern Skanska si letos ze své tuzemské dcery vytáhne podíl na zisku v podobě jedné miliardy českých korun, jak plyne z informací v obchodním rejstříku. Výplata dividend v řádu stovek milionů korun je ve stavebnictví obvyklá, nic na tom nezměnily ani hubené krizové roky. Miliardový řád je však ojedinělý.

Naposledy si podobně tučnou dividendu vyplatila před pěti lety z Eurovie CS její francouzská matka. Bylo to 961 milionů korun. Stavbaři si často stěžují, že jim výsledky kazí nedostatek veřejných zakázek a z toho plynoucí cenová válka. Podle konzultantů ale výše dividend s aktuálními výsledky nemusí přímo souviset.

„Významným faktorem při výplatě dividend je strategie a rozhodnutí vlastníků daných společností a jejich dividendová politika. Zdrojem dividend pak není jen výsledek běžného období, ale často i nerozdělený výsledek minulých let, a tak aktuální vývoj trhu nemusí být limitující pro výplatu dividend vlastníkům,“ sdělil manažer poradenské společnosti KPMG Pavel Dolák. Skanska má na účtu nerozděleného zisku z minulých let kolem čtyř miliard korun.

Stavebním firmám navíc hraje do karet skutečnost, že stát bývá v předvolební době štědrý. „V prvních sedmi měsících tohoto roku jsme viděli velice výrazný nárůst objemu veřejných investic. Do jisté míry to souvisí i s proinvestiční politikou vlády a volbami, které v tomto roce proběhnou. Růst veřejných investic je vidět zejména ve stavebnictví, kde se podařilo oživit sektor a vrátit jej k růstu,“ uvedl ředitel analytické společnosti CEEC Research Jiří Vacek.

Například společnost Strabag letos pošle do rakouské centrály 300 milionů korun. Majitelé Metrostavu si rozdělí 170 milionů. O případné dividendě dosud informace nezveřejnila stavební společnost Eurovia CS. Vyplácet má ale z čeho. Jen loni v čistém vydělala 880 milionů korun. Předloni od ní k mateřské skupině do Francie putovalo 353 milionů.

Část firem ale místo dividend zalepuje ztráty. OHL ŽS muselo ze zisku minulých let přesunout 900 milionů na sanování loňského obřího prodělku 1,5 miliardy. K tomu navíc mateřský španělský konglomerát OHL musel dceři do Česka poslat 1,6 miliardy na zvýšení základního kapitálu. Ztrátu přes 118 milionů korun kvůli nízkým cenám na trhu řešil i Průmstav, který patří do francouzského koncernu Vinci.