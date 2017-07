České stavebnictví má patřit k nejdynamičtějším v Evropě. Poroste o téměř pět procent, zní odhady | E15.cz

České stavebnictví v příštím roce meziročně vzroste o 4,9 procenta, odhaduje stavební oborová asociace Euroconstruct, která sdružuje 19 zemí. Ze všech členských zemí by mělo být české stavebnictví čtvrté nejlepší. Průměrný růst ve všech zemích sdružení má být 2,5 procenta.

Nejvíce by mělo růst stavebnictví v Maďarsku, a to o 16 procent. Naopak ve Finsku se počítá s poklesem o 0,3 procenta.

Letos by české stavebnictví mělo podle sdružení stagnovat, v roce 2019 vzroste o 8,3 procenta.

Podle údajů Českého statistického úřadu stavebnictví do konce letošního dubna meziročně vzrostlo o 1,1 procenta. Zatímco pozemní stavitelství vzrostlo o 5,7 procenta, inženýrské stavitelství, které tvoří hlavně výstavba dopravní infrastruktury, výrazně propadlo.

Nejnovější studie ekonoma Petra Zahradníka, na které se podílel Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, počítá pro letošní rok s růstem stavebnictví o 2,5 procenta, v příštím roce o 3,5 procenta. Prezident SPS Václav Matyáš to považuje za optimistický odhad. "Objem zadaných veřejných zakázek ve stavebnictví do konce května sice meziročně vzrostl o dvě třetiny na 48 miliard korun. Ovšem to je číslo srovnatelné s krizovými roky 2012 a 2013. Myslím, že pokud bychom se letos dostali k dvouprocentnímu růstu, budeme hodně rádi. Ale takovýhle nízký růst nás z krize nevytáhne," uvedl.

K podobným údajům jako ekonom Zahradník dospěla rovněž analytická společnost CEEC Research, která ve svém průzkumu každé čtvrtletí oslovuje více než stovku ředitelů tuzemských stavebních firem. Podle poslední studie stavebnictví letos vzroste o 2,7 procenta, příští rok o 2,4 procenta.

Euroconstruct je evropským sdružením 19 specializovaných výzkumných organizací, které funguje od roku 1975. Pravidelně vydává aktualizované odhady krátkodobého a střednědobého vývoje na evropských trzích. Členskými státy sdružení je 19 evropských zemí.