Dálnice D11 na polské hranice by mohla být dokončena v roce 2025

Dálnice D11 z Hradce Králové na polské hranice by mohla být dokončena v roce 2025. Novinářům to dnes po setkání s polským ministrem infrastruktury a stavebnictví Andrzejem Adamczykem řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Poláci by měli stavbu rychlostní komunikace S3 na česko-polské hranice dokončit už o dva roky dříve.

"Tady nás opravdu polská strana předhonila, my jsme v minulých letech šetřili a neinvestovali a je to bohužel vidět. My bychom se chtěli, když všechno půjde úplně dobře, dostat na hranici s celou dálnicí v roce 2025 a doufám, že se nám to povede," řekl Ťok. Polský ministr Adamczyk dnes novinářům řekl, že na polské straně zbývá postavit více než 400 kilometrů silnice S3, nyní se pracuje zhruba na 200 kilometrech komunikace. K českým hranicím však Polákům zbývá zhruba osm kilometrů.

Stavba dálnice D11 od Prahy skončila v roce 2006 těsně před Hradcem Králové. V roce 2014 stavbaři začali budovat zatím poslední tříkilometrový úsek z Osiček do Hradce, který má být dokončen letos v létě. "Zároveň v tomto roce zahájíme výstavbu dalších dvou úseků dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Smiřicemi a Smiřicemi a Jaroměří, minimálně tím, že zahájíme archeologický výzkum, ale jsem přesvědčen, že koncem roku budeme také schopni zahájit stavební práce," řekl Ťok.