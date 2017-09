Krúpa se na Ukrajině pouští do výstavby silnic, chce investovat 150 milionů eur | E15.cz

Spolupráce bude mít podobu investičního fondu, který bude následně kupovat podíly v ukrajinských stavebních společnostech. O vlastnické struktuře fondu se stále ještě diskutuje, konkrétní podoba by měla být známa do konce roku. Kromě Arca Capital se každopádně do fondu zapojí další dva evropští investoři.

„Chceme navázat silné vztahy se skupinou místních společností. Rozvoj infrastruktury je pro ukrajinskou vládu prioritní,“ uvedl Pavol Krúpa. Arca Capital odhaduje velikost místního trhu výstavby silnic na dvě miliardy eur ročně. Jejím cílem je získat z něj deset procent.

Nejbližším krokem bude koupě několika asfaltáren, prvotním zájmem bude

zejména výstavba v hlavním městě a jeho okolí.

Arca Capital chce na Ukrajině od příštího roku investovat až 150 milionů eur a zaměstnat 300 lidí. Stavební společnost UPS si od spolupráce s Arca Capital slibuje především přístup k novým technologiím a zkušenostem v oblasti staveb silnic a mostů.

Firma už před investicí spustila audit, který provádí mezinárodní společnost Creston JCG. Zároveň jedná s Evropskou bankou pro rekonstrukci a rozvoj o spolufinancování a konzultacích stavebních projektů.

Arca Capital na Ukrajině investuje od roku 2006 do akcií a pozemků. Region střední a východní Evropy je hlavním bodem zájmu finanční skupiny, která se zaměřuje na správu aktiv, energetiku a hledání obchodních příležitostí. Jí spravovaná aktiva mají hodnotu více než 1,4 miliardy eur. Hlavním akcionářem je se 40 procenty Pavol Krúpa.