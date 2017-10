Majitelé bytů z OKD ušetřili miliardy, refinancují dluh po Bakalovi | E15.cz

Příznivé situace na finančních trzích se rozhodli využít majitelé čtyřiceti tisíc bytů v Moravskoslezském kraji. Společnost Residomo, která se před časem jmenovala RPG Byty, vydala nové dluhopisy za 680 milionů eur, tedy za více než sedmnáct miliard korun. S novými bondy refinancuje původní dluh, který současní majitelé převzali v roce 2015 po miliardáři Zdeňku Bakalovi a jeho společnících.

„Jsme velmi spokojení s tím, že jsme mohli jít téměř na polovinu předešlého úroku a prodloužit splatnost na mnohem delší dobu. Hledáme stále zdroje levnějšího financování, abychom snížili dluhovou zátěž,“ uvedl jednatel Residomo Stanislav Kubáček. Emisi se podle něj podařilo velmi dobře upsat u lokálních, ale hlavně u mezinárodních penzijních fondů.

Vydáním dluhopisů firma ročně ušetří zhruba půl miliardy korun. Do roku 2024, kdy budou obligace splatné, tedy společnost srazí náklady přibližně o 3,5 miliardy korun. Původní obligace měly úrok přes sedm procent a měly kratší splatnost. „V posledních dvou letech se aktivně snažíme refinancovat portfolio tak, abychom ho měli za co nejnižší úrok a za co nejdelší peníze. Díky tomu zbude více peněz na investice do portfolia,“ dodal manažer Residomo.

„Dluhopisové emise jsou vhodnou formou financování v případě, že společnost není schopná dosáhnout na běžnější formy financování, jako jsou klasické dlouhodobé úvěry nebo například směnečný program, které často vyžadují zajištění v podobě zástavy hmotných aktiv či jiné formy zajištění,“ uvedl Radek Vignát, manažer v oddělení finančního poradenství společnosti Deloitte.

Dluhopisy refinancuje také Vítkova CPI Výhodných podmínek na trhu využívá ke snížení dluhu rovněž realitní magnát Radovan Vítek. Jeden z nejbohatších Čechů nedávno získal od agentury Moody’s rating Baa3 pro svou realitní skupinu CPI. To mu umožní vydat za dobrých podmínek dluhopisy až za 1,3 miliardy korun. Rating mu také otevřel cestu na mezinárodní trhy a k institucionálním investorům. Největší zájem o dluhopisy CPI projevili investoři z Velké Británie, Německa a z Francie.

Společnost v poslední době kromě investic do oprav bytů vkládá peníze také do zlepšování kvality života v lokalitách, kde působí. Mimo jiné zavedla nové služby pro seniory. Vybudovala pro ně například komunitní centrum. Společnost Residomo vznikla přejmenováním původní firmy RPG Byty. Ta vznikla na základě realitního majetku, který získal miliardář Zdeněk Bakala v roce 2004 spolu s těžařskou společností OKD. V roce 2015 bytové portfolio získala britská společnost Round Hill Capital a investiční kolos Blackstone.