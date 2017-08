Město a Sekyra našli společnou řeč. Smíchov City začnou stavět od 2018 | E15.cz

Projekt zástavby Smíchova, který přemění část areálu nádraží na zbrusu novou čtvrť s pěším bulvárem a bytovými domy i kancelářemi, vstoupí brzy do nové fáze. Má získat posudek EIA, který hodnotí vliv na životní prostředí, a stavět se začne do konce roku 2018.

“Jsme ve fázi EIA, která bude dokončená koncem léta a plynule naváže proces územního řízení. Do roka a do dne se bude stavět. Nejpozději koncem roku 2018,” řekl ředitel pro development Igor Klajmon ze společnosti Sekyra Group, která zástavbu plánuje.

V první fázi se má začít stavět od oblasti Na Knížecí směrem na jih, kde mají vzniknout první bloky domů. Navrženy jsou tři bloky, každá budova samostatně. Středem má vést 28 metrů široký bulvár, který bude pouze pro pěší. Součástí stavby je podle dokumentu dopravní infrastruktura.

Konkrétně jde o úpravu západní části Nádražní ulice a stavbu dvou nových komunikací uvnitř nádraží, a to prodloužením ulic Na Valentince a Stroupežnického. Vybudovány mají být také inženýrské sítě. Projekt pojmenovaný Smíchov City, který bude stát 12 až 15 miliard korun, by měl být hotový do roku 2030.

Do zástavby Smíchova nechali město a developer promluvit vůbec poprvé také veřejnost. Oslovili 1300 lidí, kteří se vyjádřili k občanské vybavenosti a veřejným prostranstvím. Jako největší nedostatek oblasti vyhodnotili občané právě služby a kulturní vyžití.

Aby se občané vyjádřili také k dalším otázkám ohledně projektu, to se podle Milana Brlíka z Institutu plánování a rozvoje mělo udělat daleko dřív. “Kdybychom se mohli vrátit v čase a jít do roku 2000 nebo 2005, tak bychom to udělali jinak. Zeptali bychom se těch lidí a zjistili bychom jejich potřeby,” řekl Brlík.

Podobným způsobem mluvila také náměstkyně primátorky Petra Kolínská, která ale upozornila, že se jedná o soukromý projekt. Zároveň nevyloučila, že by k takové diskusi s občany v širším měřítku mohlo dojít při budoucích projektech.

“Je to projekt pilotní. V nějakém z dalších projektů můžeme začít s participací dříve a zahrnout do ní větší spektrum věcí,” dodala Kolínská.

Projekt ale není zcela bez problémů ve vztahu k železniční dopravě. Zabere mimo jiné část kolejiště, které jako zázemí využívá pro své vlaky dopravce RegioJet. Ten se bude muset vystěhovat. Správa železniční dopravní cesty bude zároveň muset přestavět část nádraží tak, aby nový projekt zcela neodřízl od železniční sítě trať zvanou Pražský Semmering. Už loni byly dráhy nuceny zrušit provoz vlaků do zastávky Na Knížecí.