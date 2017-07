Miliardář Kutnar na nákupech. Největší prodejce stavebnin přebírá topenářskou síť Wärme | E15.cz

Kupovaná společnost Wärme má po republice deset poboček, ročně utrží přes 300 milionů korun. Současně vykazuje čistý zisk převyšující pět milionů korun.

„Chceme mít kompletní nabídku pro stavby domů. Hodnota zařízení pro domy navíc neustále roste a jen s klasickými stavebninami si vystačit nelze,“ řekl E15.cz Kutnar. Akviziční cenu za Wärme nekomentoval.

Jestliže antimonopolní úřad nezjistí, že by transakce narušila hospodářskou soutěž, rozhodne do třiceti dnů. „Pokud by na daném místě mělo spojením dojít k narušení soutěže, může ÚOHS spojení soutěžitelů podmínit splněním dalších podmínek. Například prodejem některých poboček,“ řekl advokát Bystrík Bugan.

Pro stavebninového magnáta Kutnar bude převzetí Wärme další článek v řetězu letošních akvizic. Nedávno dostal antimonopolní úřad na stůj jeho záměr na převzetí firmy VPS CZ. To je prodejce potřeb pro pokrývače, tesaře, klempíře a další řemeslníky.

Na začátku letošního skupina DEK vstoupila rovněž na trh s elektroinstalačním materiálem, a to koupí společnosti Argos Elektro. Ta této části trhu dosud dominovala.

Ze skupiny DEK se kombinací přirozeného růstu a akvizic stal lídr trhu s tržbami, které se loni dostaly na jedenáct miliard korun. V čistém společnost vydělala přes 330 milionů. Ve skupině pracuje kolem 1600 lidí.