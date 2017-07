Mobil s osmikilovou baterií i dálnopis s azbukou. Věž na Olšanech ukrývá okouzlující technické retro | E15.cz

Budova, kde dnes sídlí společnost CETIN, je sama o sobě ukázkou zvláštní normalizační architektury. Postavena byla v letech 1972 až 1980 a na svou dobu v ní byla umístěna velmi dobrá telekomunikační technika. „I s vybavením přišla stavba na dvě miliardy korun, což byly tehdy závratné peníze,“ podotýká František Máca, specialista společnosti CETIN zaměřený na kabelové sítě.

Věž budovy je vysoká 85 metrů. Stavba je spojena dvoukilometrovou podzemní chodbou s kolektorem, která vede k bývalé ústředně ve Fibichově ulici. Stejně jako další strategické budovy měla i ta na Olšanech za socialismu velký podzemní bunkr pro případ atomové války nebo jiné katastrofy. Ten sahá až hluboko pod sousední park Parukářka.

Ústředna vyrostla v místě, které bývalo okrajem Prahy a kde se původně nacházela zahradnictví a několik rybníků. Kvůli podmáčenému prostředí museli proto stavitelé vybudovat také speciální drenážní kanalizaci.

Dnes je v budově k vidění poměrně kuriózní směsice strojů. Na jedné straně tu CETIN má nejmodernější telekomunikační technologie. Z dob socialismu tu ale zároveň zůstalo mnoho raritních přístrojů. Například dálnopisy popsané ruskou azbukou, ústředny s vytáčecími telefony nebo první primitivní počítače. Z počátku devadesátých let se tu zase uchoval jeden z prvních mobilních telefonů, který se na české území dostal. Přenášel se v příručním kufru a jen jeho baterie váží sama o sobě osm kilogramů. Bizarní stroje jsou uloženy v několika místnostech v jakémsi improvizovaném muzeu.

Budovu v porevoluční éře obývaly postupně podniky SPT Telecom, pak Telefónica O2 a dnes je tu zmíněný správce české telekomunikační infrastruktury CETIN. Velká část místností je prázdná. Zatímco v dobách vrcholného vytížení za socialismu tu pracovala až 2,5 tisíce lidí, dnes tu má CETIN asi 900 pracovníků. Firma je tu v nájmu, protože samotnou budovu letos koupila největší česká developerská skupina Central Group. „Nájem máme sjednán minimálně do roku 2022. Letos na jaře jsme zahájili plán na pozvolný přesun všech technologií na jiná pracoviště,“ uvádí mluvčí CETINu Tereza Gáliková.

Co bude se stavbou po roce 2022, to záleží na rozhodnutí developera. S velkou pravděpodobností ale bude zbourána. Její údržba je v současnosti kvůli špatnému technickému stavu velmi nákladná a nevýhodná. „Například jen základní rekonstrukce jednoho patra by odhadem vyšla na 80 milionů korun,“ ilustruje Gáliková. Skupina Central Group koupila budovu od CETINu zejména kvůli získání lukrativních pozemků, na kterých věž stojí. Prodejní cena byla podle odhadů 600 až 800 milionů korun.