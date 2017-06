Nové sklady pro e-shopy budou vyšší, plné robotů a vrátí se do měst, předpovídají byznysmeni | E15.cz

Logistická centra začínají růst do výšky, mění se z šedivých krabic na pomalované objekty a část z nich opouští pole u dálnic. Stále však trvají potíže s povolováním nových staveb.

Rozmach internetového obchodování vede k velkým změnám na trhu logistických nemovitostí. Potřeba rychlého dodání zboží zákazníkům nutí obchodníky k vytváření nových skladů, které jsou poblíž městských center. Velké změny v logistice způsobí také narůst automatizace a aut bez řidičů, včetně nákladních.

„Technologické změny v retailu, růst měst do výšky a nástup autonomních vozidel, to jsou faktory, které budou mít na trh průmyslových nemovitostí zásadní vliv,“ uvedl Amaury Gariel, který v poradenské společnosti CBRE vede mezinárodní oddělení průmyslových realit.

Vliv na logistiku mají i zákazníci, kteří zvláště u potravin nebo módy nakupovaných přes internet očekávají rychlé dodání. Například e-shop Rohlik.cz proto nevybudoval nový sklad někde u dálnice, ale využil areál v Praze 6.

„Pokud bych měl zakládat nový investiční fond, udělal bych fond zaměřený na tyto mezisklady,“ poznamenal ekonom Aleš Michl na konferenci nového projektu Art of Space. Platforma si klade za cíl propojovat ohledně výstavby skladových a průmyslových hal nejrůznější odborníky i laickou veřejnost.

Iniciativa Art of Space vznikla pod taktovkou CBRE mimo jiné právě kvůli tomu, aby rozvířila debatu o nových industriálních stavbách. „O skladech mluví lidé v hospodě a všichni říkají, že nechtějí, aby jim stál za humny. O skladech mluví také politici. A rovněž koncoví uživatelé, kteří hrají klíčovou roli, protože právě oni tyto prostory potřebují,“ řekl Bert Hesselink, jenž v české části CBRE řídí tým průmyslových nemovitostí.

V zájmu co největší úspory místa a současně plynulého začlenění do okolní zástavby se začíná měnit i podoba skladů. Místo přízemních krabic jsou to nápaditější stavby, které mají i několik pater. Jiné sklady se budou zase pokrývat velkoplošnými malbami. Prvním případem tohoto druhu jsou sklady společnosti CTP v Humpolci a u pražského Letiště Václava Havla. Ve spolupráci s agenturou Drawetc. vyhlásila soutěž, jejímž výsledkem bude umístění obrázků navržených vítězem na obří haly.