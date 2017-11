Obchod roku v logistice. Američané koupili české haly za tři miliardy korun | E15.cz

Český realitní trh má další velkou transakci. Americká investiční společnost CBRE Global Investors koupila za více než tři miliardy korun sklady a průmyslové haly u dálnice D5 na Plzeňsku. Transakce se týká mimo jiné továrny, kterou si pronajímá společnost Faurecia. Vyrábí tam sedačky hlavně do vozů BMW.

„Získali jsme moderní portfolio nemovitostí nejvyšší kategorie umístěných na etablovaném logistickém trhu s omezeným přísunem podobných prostor,“ uvedl Grzegorz Ryszka, obchodní šéf CBRE GI pro střední a východní Evropu.

Mandát na správu portfolia získala poradenská společnost CBRE, která je s novým vlastníkem spřízněná. Stejní konzultanti se podíleli na straně kupujícího i na samotné akvizici, a to ještě s advokátní kanceláří Kinstellar a poradci z EY a SGS. Na straně prodávajícího byla konzultantská firma JLL.

Nemovitosti do loňského roku patřily do fondu NBGI spravovaného Národní bankou Řecka. V roce 2016 se fond s podporou bankovních obrů Deutsche Bank a Goldman Sachs osamostatnil do společnosti Stage Capital sídlící v Londýně. Ta teď vybraná aktiva rozprodává. Původní investice do nemovitostí v Česku se byznysmenům ze Stage Capital vrátila trojnásobně.

Transakce v Plzeňském kraji zahrnuje celkem čtyři haly, které nabízejí k pronájmu celkem 151 tisíc metrů čtverečních. Navíc jednu právě stavěnou menší halu o pěti tisících čtverečních metrech získá investor po jejím dokončení v prvním čtvrtletí roku 2018. Kromě společnosti Faurecia si zobchodované haly pronajímají ještě například firmy Assa Abloy, Lear Corporation nebo Sony. Podle konzultantů z JLL je transkace největším letošním obchodem v průmyslových nemovitostech na českém trhu.

Pro Američany z CBRE GI je nákup dalším akvizičním počinem na tuzemském trhu. Letos již získali logistické centrum v Ostravě. Před rokem koupili Obchodní centrum Letňany, které je z hlediska plochy největší v České republice.

Investice se uskutečnila v době silné poptávky pro průmyslových nemovitostech. Téměř vše, co stojí, je pronajato. Bez nájemce bylo na konci třetího čtvrtletí jen 3,6 procenta všech ploch, vyplývá z dat sdružení poradenských firem Industrial Research Forum. Hlavním tahounem nové poptávky byl v třetím kvartálu hlavně výrobní sektor.