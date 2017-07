Ceny bytů: ty starší zdražily téměř trojnásobně | E15.cz

Ceny starších bytů v Česku vzrostly od roku 2000 do konce března 2017 téměř trojnásobně. Míra inflace ve stejném období přitom byla 40 procent. Na tiskové konferenci Českého statistického úřadu (ČSÚ) to uvedl ředitel odboru statistiky cen Jiří Mrázek.

Ceny nových bytů podle něj ČSÚ tak dlouho neeviduje. Rodinné domy ve stejném období zdražily zhruba dvojnásobně, ceny stavebních pozemků vzrostly o 162 procent.

"Od roku 2000 se tempo růstu cen tuzemských bytů zvyšovalo již třikrát. Poprvé v roce 2003 před vstupem do Evropské unie a podruhé v roce 2008 v souvislosti s realitním boomem v mnoha evropských zemích. Nynější fáze růstu začala v roce 2014. Od té doby ceny nemovitostí nepřetržitě rostou a dokonce již překročily svá historická maxima," řekl Mrázek.

V EU se ceny bytů, rodinných domů a stavebních pozemků podle něj vyvíjejí podobně. Jako hlavní příčinu zmínil současný růst ekonomiky a optimistická očekávání a také nízké úrokové sazby hypoték.

"Ceny rodinných domů nerostly tak rychle jako u bytů. Důvodem je to, že se s nimi obchoduje v dlouhodobém horizontu. Navíc sledujeme určitý trend stěhování z rodinných domů do bytů, kdy se obyvatelé snaží dostat do měst, kde jsou větší pracovní příležitosti," doplnil Mrázek.

Od roku 2000 do roku 2015 vzrostly ceny starších bytů podle údajů ČSÚ o 136 procent. V Praze bylo tempo růstu stejné jako průměr za celou republiku. Z jednotlivých krajů byty nejvíce zdražily na Královéhradecku (o 170 procent), v Moravskoslezském (o 162 procent) a Středočeském kraji (o 159 procent). "V Moravskoslezském kraji to bylo způsobeno nízkou cenovou úrovní na začátku období, ve středních Čechách urbanizací. V Hradci Králové a okolí zase určitou atraktivitou této oblasti," dodal Mrázek. Nejméně ceny bytů vzrostly v Ústeckém kraji, zhruba o polovinu.

Rodinné domy nejvíce zdražily v Jihočeském kraji, zhruba o 90 procent. Naopak nejméně na Plzeňsku a na Vysočině, o necelé tři pětiny.

Podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat ceny bytů a domů v Česku v prvním čtvrtletí meziročně vzrostly o 12,8 procenta. Ze zemí Evropské unie to bylo nejvíce. Více než desetiprocentním tempem se ceny zvedly i v Litvě a Lotyšsku, naopak v Chorvatsku o 0,4 procenta klesly. V celé EU se ceny zvýšily v průměru o 4,5 procenta.

"V posledních třech letech však ceny nemovitostí vzrostly nejvíce ve Skandinávii a také v Irsku. Česko je na šestém místě s nárůstem o 22,2 procenta," uvedl dále Mrázek. Na Islandu ceny vzrostly o 35,7 procenta, naopak v Itálii téměř o pět procent klesly.