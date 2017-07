Převod majetku Cimexu za miliardy obstaraly falešné smlouvy, dokázali grafologové | E15.cz

Posudek grafologů je důležitý kvůli tomu, že bude důkazem u soudů. Roli u nich bude pravděpodobně hrát rovněž Viktor Chlup ze severních Čech. Ten se se svou firmou Philomena objevil jako nový majitel patnácti společností z Cimexu. Deníku E15 původně tvrdil, že je řádně koupil. Následně už věc nekomentoval.

„Jde jen stěží uvěřit tomu, jak snadno lze dnes zneužít něčí identitu k různým právním úkonům a vůbec přitom nevzbudit pozornost úřadů. Je otázkou, zda by nemělo dojít ke změně příslušných právních předpisů, které by do budoucna bránily podobným podvodům i jiným snahám o krádež identity,“ řekl generální ředitel Cimexu Miroslav Kosnar.

Podobný pokus o krádež firmy odrazil nedávno rovněž turnovský výrobce svítidel Trevos. Po rok a půl dlouhé právní bitvě se vlastníkům společnosti podařilo u soudu dosáhnout toho, aby byli neznámí zahraniční nájezdníci vymazáni z obchodního rejstříku.