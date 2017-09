Realitní fond České spořitelny koupil polské nákupní centrum Galeria Sloneczna | E15.cz

Fond v krátké době investoval do druhé nemovitosti v Polsku a rozšiřuje tak svou pozici na tamním trhu. "Akvizicí Galeria Sloneczna jsme prohloubili nejen regionální diverzifikaci nemovitostních aktiv fondu, ale zejména výrazně rozšířili jejich sektorovou diverzifikaci," uvedl předseda představenstva REICO IS ČS Filip Kubricht. To se pozitivně promítne do výnosu fondu a posílí jeho dlouholetou stabilní výkonnost, dodal.

Galeria Sloneczna je v centru města a obsluhuje spádovou oblast až 700 000 obyvatel. Akvizicí rozšířil ČS nemovitostní fond své portfolio na 13 budov. Jejich celková tržní hodnota přesahuje 19 miliard korun. Do fondu investovalo ke konci letošního srpna přes 59 000 podílníků a jeho výnos za posledních pět let byl 2,59 procenta ročně.

ČS nemovitostní fond vznikl v roce 2007 a je největším a nejstarším podílovým nemovitostním fondem na českém trhu. Je určen zejména konzervativním investorům a svým výnosem má za cíl se z dlouhodobého pohledu pohybovat nad úrovní státních dluhopisů. Ve vlastnictví fondu je šest nemovitostí v Praze, tři nemovitosti v Bratislavě a po jedné budově ve Varšavě, Radomi, Brně a Českých Budějovicích.