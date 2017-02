Realitní start-up Flatio si jde do Evropy pro miliardy. Pro expanzi získal nového investora

Mladý byznysmen Michal Mička už má za sebou prodej podílu v investiční skupině DRFG. Nyní se spojil s internetovým podnikatelem Adamem Kurzokem a s novým uskupením Incomming Ventures začínají investovat do start-upů. Spolumajitel a generální ředitel investiční společnosti Incomming Ventures Michal Mička.Autor: Incomming Ventures Chcete s Flatiem expandovat mimo Evropu? V roce 2017 plánujeme expanzi do pěti evropských měst. I ta ale závisí na úspěchu či neúspěchu Vídně. Mluvit proto o rozšíření mimo Evropu je pro nás zatím příliš daleko. Považujete Airbnb za konkurenci? Airbnb se – na rozdíl od nás – zaměřuje na segment krátkodobých pronájmů, jako jsou dovolené nebo výlety. My máme jinou cílovou skupinu, soustředíme se na zahraniční studenty, účastníky pracovních stáží a tak podobně. Zkrátka na ty, kteří hledají přechodné bydlení od jednoho do šesti měsíců. Jednáte o vstupu do dalších projektů? S jakou počítáte úmrtností? Ano, jednáme. K vyhledávání investic přistupujeme aktivně. Pracujeme na tom, abychom měli vždy několik dalších potenciálně zajímavých investic. Úmrtnost ale statisticky nepočítáme. Sázíme na to, že bude úspěšná více než polovina našich investic, což znamená, že s určitým zhodnocením získáme více, než jsme do projektu vložili. Některé investice jsou dlouhodobé, jiné třeba po dvou nebo třech letech opustíme. Naším cílem je kontinuální a aktivní prací hledat firmy, které mohou v krátkém časovém horizontu několikanásobně zvýšit své příjmy. Podle čeho si tedy investice vybíráte? Nejdůležitějším kritériem je zaměření. To je v našem případě nejčastěji e-commerce, potom fáze, ve které se projekt nachází, když se rozhodujeme o vstupu, a také samotný zakladatel a jeho historie. Dále jsou to například synergické efekty s dalšími investicemi, potenciál trhu a konkurence. Z jakých zdrojů investice financujete? Investice financuji ze svých zdrojů získaných prodejem části podílu ve skupině DRFG. Nicméně podíl tam stále mám, takže o všech aktivitách vím. S Davidem Rusňákem se bavíme také o spolupráci v investicích třeba právě do e-commerce. Jak se na trhu projevuje přetlak kapitálu? Přetlak kapitálu se projevuje především ve vyšších valuacích. Jeho projevem je také velké množství lidí, kteří zakládají společnosti, aniž by měli alespoň nějaký přehled o trhu, na který se vydávají