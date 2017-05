Soud zrušil obří pokuty za kartel stavebních firem | E15.cz

Na posun v kauze dnes upozornil zpravodajský portál iDNES.cz. ÚOHS již podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, sdělil předseda úřadu Petr Rafaj. Úřad musí podle jeho slov provést velice pečlivý rozbor a analýzu soudního rozsudku.

Podle rozhodnutí krajského soudu se ÚOHS dopustil závažné procesní vady, neboť použil nezákonné postupy při získávání informací o případu. "ÚOHS překročil rozsah místních šetření, která z hlediska svého průběhu a zajištěných dokumentů neodpovídala původnímu podezření. Nevyhověl tedy podmínce nezbytnosti a provedená místní šetření nelze jinak než pokládat za nezákonná z důvodu zakázaného lovu informací. Kvůli tomu není možné použít některé klíčové důkazy získané během místních šetření a bez nich závěr o vině neobstojí a logicky tak neobstojí ani jeho závěr o trestu, tedy uložených pokutách," uvedl soud.

Pokud Nejvyšší správní soud rozsudek krajského soudu potvrdí, musí se ÚOHS k případu znovu vrátit. Největší pokutu dostala firma Skanska, a to 529,9 milionu korun. Skoro půlmiliardové sankce dostal i Strabag a Eurovia. Další pokuty byly nižší. SWIETELSKY stavební měl zaplatit 76,2 milionu, M-SILNICE a.s. 46,1 milionu, BERGER BOHEMIA a.s. 13,5 a Lesostavby Třeboň a.s. 4,2 milionu.

Firmy podle ÚOHS koordinovaly účast a svoje nabídky ve výběrových řízeních na výstavbu R4 v úseku Mirotice - Třebkov (kromě firmy Lesostavby), dále na rekonstrukci lokality na Bakalářích v Písku (pouze Strabag a Lesostavby) a při rekonstrukci Jeronýmovy ulice v Třeboni (pouze Strabag a Lesostavby).

Informace o kartelu získal ÚOHS při 12 neohlášených šetřeních ve dvou letech. "Zadržené důkazy vypovídají o tom, že účastníci kartelu mezi sebou domlouvali a připravovali tzv. krycí nabídky na uvedené veřejné zakázky, z nichž některé byly záměrně neúplné a jiné nadhodnocené. Tímto způsobem účastníci kartelu ve výběrových řízeních zcela vyloučili prvek hospodářské soutěže a zvítězila společnost, která byla kartelem předem určena," uvedl loni v únoru k pravomocnému rozhodnutí úřadu Rafaj.