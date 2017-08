Téměř dvě stě moravských obchodů změnilo majitele. Český investor udělal miliardovou transakci | E15.cz

Realitní horečka stoupá Do nemovitostí ve střední a východní Evropě přitekly v prvním pololetí investice za 5,4 miliardy eur. To je meziročně o 17 procent více, vyplývá z dat konzultantské společnosti Colliers. Je pravděpodobné, že na konci letošního roku opět padne investiční rekord a dojde k překonání loňských dvanácti miliard eur investovaných do středoevropských realit. Na špici zájmu investorů je v regionu Česká republika. Pro investory je dokonce atraktivnější než tradičně silné Polsko. Podle poradců z Cushman & Wakefield je silný zájem o hotely. Majitele změnil například hotel Nyx v centru Prahy, hotel Diplomat Prague nebo Grandhotel Pupp v Karlových Varech.