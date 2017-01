Ťok vzývá rok 2025. Slibuje dálnice do Polska a Rakouska

Ministr dopravy Dan Ťok se zhlédl v roce 2025. Právě v tomto polokulatém termínu za osm let by se Češi měli dočkat dvou významných dálnic do sousedních zemí. Konkrétně chce stát dotáhnout k polským hranicím hradeckou D11, v opačném cípu republiky by se zase měla s rakouskou S10 propojit jihočeská D3. Ťok o přeshraničním spojení jednal v posledním týdnu s kolegy z obou zemí.