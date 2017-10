Transgas si na svůj osud bude muset počkat do voleb. Developer hrozí arbitráží | E15.cz

Ministerstvo kultury do voleb zřejmě nerozhodne o památkové ochraně, a tedy příštím osudu souboru budov Transgas v Praze na Vinohradské třídě. Majitel je chce zbourat a stavět na jejich místě nové domy. Ministerstvo loni odmítlo budovy ze 70. let za památku prohlásit, ministr Daniel Herman (KDU-ČSL) začal na jaře rozhodnutí svých úředníků přezkoumávat. Nedávno v médiích uvedl, že domy se památkami asi stanou. To se investorovi v době, kdy rozhodnutí nepadlo, nelíbí a chce s Hermanem jednat, jak uvedl v otevřeném dopise.