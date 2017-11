Vyřizování stavebního povolení v Česku trvá skoro nejdéle na světě | E15.cz

Ve vyřizování stavebního povolení je Česko na 127. místě ze 185 porovnávaných zemí. Vyplývá to z každoroční zprávy Doing Business, kterou zveřejnila Světová banka (SB). Kromě délky v ní hodnotí i jiná kritéria, jako například transparentnost nebo složitost. Nejlépe v hodnocení vyšlo Dánsko, nejhůře Afghánistán.

"Rok za rokem nám Světová banka potvrzuje, že délka stavebního povolování je největší brzdou české ekonomiky. Přesto naše politická reprezentace není schopná dohodnout se na legislativních změnách, které by tento vleklý problém odstranily. V celkovém pořadí, které vyhodnocuje i další aspekty ekonomiky, jako například zahraniční obchod nebo přístup k úvěrům, je přitom Česko na solidním 30. místě," uvedla výkonná ředitelka developerské firmy Central Group Michaela Tomášková.

Pokud bychom vzali v úvahu pouze délku stavebního povolení, je Česko s 247 dny dokonce až na 165. místě. V Dánsku jeho vyřízení trvá 64 dní, naopak v Kambodži 652. Ze sousedních zemí je na tom nejlépe Německo (126 dní), následují Polsko (153), Rakousko (222) a Slovensko (286). V komplexním žebříčku je však Slovensko o 36 míst před Českem.

"Žebříček ale načítá jen délku řízení danou zákonem. Ovšem v realitě proces získání potřebných povolení trvá mnohem déle. V Česku u běžného bytového domu asi deset let. Úřady totiž k řadě problémů vyžadují stanoviska dotčených orgánů. A ty žádné lhůty stanoveny nemají," doplnila Tomášková.

Podle analytika UniCredit Bank Pavla Sobíška je stavební řízení názornou, ale zdaleka ne jedinou ukázkou neefektivity státní administrativy, která citelně snižuje potenciál růstu české ekonomiky. "Považuji za neuvěřitelné, jak dlouho se o zdlouhavých stavebních řízeních v Česku mluví, aniž by se něco zlepšilo. Osobně příliš nedoufám ve zlepšení ani v následujících letech," sdělil Sobíšek.

Generální ředitel developerské firmy Ekospol Evžen Korec uvedl, že Česko má nejsložitější systém povolování staveb ze zemí Evropské unie. Určitou změnu by podle něj mohla přinést novela stavebního zákona, která začne platit od Nového roku. "Pokud k ní stavební úřady přistoupí tak, jak autoři novely předpokládali, tak to zcela jistě umožní zkrácení celého procesu. Bude záležet na tom, zda budou stavební úřady dodržovat lhůty a využívat sloučené řízení. Pokud ano, pak by se řízení mohlo zkrátit o týdny i měsíce," podotkl Korec.

Analytik ČSOB Petr Dufek doplnil, že nabídka nových bytů v době současného realitního boomu zdaleka nedosahuje úrovně roku 2009, protože rozjezd bytové výstavby přichází v důsledku tuzemské administrativy se zpožděním. "I proto si lidé musí za byty připlácet a není náhodou, že růst cen bytů je v Česku nejrychlejší v Evropě. A samozřejmě nejde jen o byty nové, protože v důsledku jejich nedostatku zdražují i ty staré," uvedl dále Dufek.

Podle partnera poradenské společnosti KPMG Pavla Klimenta je délka a komplikovanost povolovacích procesů dlouhodobým problémem české ekonomiky. "I když je tato skutečnost všeobecně známá, řešení se hledá jen velmi pomalu. Je škoda, že se tato situace kombinuje s jinak velmi příznivými podmínkami na trhu, které by umožňovaly potenciálně mnohem vyšší objem stavební produkce," dodal Kliment.