Výstavba na Vidouli šla k ledu, místní byli proti

Na nezastavěném území mezi Košířemi a Butovicemi měly vyrůst rodinné domy, park a sportoviště. Developerské společnosti Finep a Rodop tu chtěly prostavět až miliardu korun, další peníze plánoval investovat Ekospol.

Jenže takřka všechny dotčené strany byly proti. Nejprve místní obyvatelé, pak zastupitelé městské části Praha 5 a nakonec i magistrát. Nyní se Praha 5 zapojila do výběrového řízení na výkup pozemků v části lokality, které dosud patřily ministerstvu obrany.

V územním plánu je téměř 11,5 tisíce metrů čtverečních pozemků vedeno jako sady, zahrady, vinice a jiná zeleň. „Minimální kupní cenu stanovilo ministerstvo na pět a půl milionu korun,“ uvedl radní Pavel Richter (TOP 09). Výši své nabídky radnice nezveřejnila.

Ve hře jsou ale ještě pozemky, které historicky patří starousedlíkům. Investoři i majitelé parcel marně rozptylovali obavy veřejnosti, že atraktivní Vidouli čeká masivní výstavba. A to přitom měla být často v místech, která dosud hyzdily černé skládky. V plánu bylo několik desítek nízkopodlažních rodinných domů od Rodopu a Finepu, Ekospol svůj projekt také přepracoval na prodej pozemků pro rodinné domy.

„Dnes je ale projekt úplně u ledu. Politická situace je tak složitá a těžká, že přistupujeme na to, že se s Prahou chceme domluvit, aby si ty pozemky odkoupila. Aby tam opravdu vzniklo něco, co chce Praha,“ řekl deníku E15 majitel Rodopu Martin Kulík.

V současné době by pátá městská část ráda získala od ministerstva také pozemek s lesem, který ale do soutěže dán nebyl. Radnice se domnívá, že jej ministerstvo zamýšlí neprodávat, ale bezplatně převést městu. I proto chce souhlas od magistrátu, že může jménem Prahy pozemky pro město případně získat. „Nejhorší je, že tam opravdu není nikdo, kdo by řekl: Ano, potřebujeme park, je to pro nás klíčové,“ vysvětluje Kulík, podle nějž ani developeři nestojí v cestě tomu, aby si město pozemky odkoupilo. „Nikdo za to nechce nesmysly, ale normální peníze,“ říká. Naopak Ekospol podle svého mluvčího Filipa Sušanky pozemky na Vidouli prodávat nehodlá.

Kopce mezi Plzeňskou a Radlickou ulicí lákají i další developerské skupiny. Nedávno finská YIT koupila v Košířích za stovky milionů pozemky a budovu staré továrny ZPA, kde plánuje stovky bytů. Developerská část skupiny KKCG Karla Komárka nedaleko investuje asi 1,5 miliardy korun, první etapa výstavby bytových domů již začala.