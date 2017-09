Z českého pohraničí se stává dílna a skladiště Německa | E15.cz

V okolí česko-německých hranic se již staví více průmyslových hal než kolem Prahy. Do příhraničních regionů se stěhují dodavatelé automobilek i e-shopy.

Dlouhé roky opomíjené regiony od severních Čech přes Karlovarsko po Tachovsko jsou plné stavebního ruchu. Firmy mají v těchto lokalitách na dohled od Německa čím dál větší zájem o pronájmy skladů a výrobních hal. To žene developery k nové výstavbě.

„Poptávka po těchto regionech vychází především z jejich infrastrukturního napojení na trhy západní Evropy, především Německo,“ uvedl specialista na industriální trh Martin Šumera z poradenské společnosti 108 Agency.

Například v Chebu ještě před několika lety investoři ani nevystoupili z auta. V posledních dvou letech tam ale realitní skupina Accolade s developerem Panattoni vybudovali na čtyřiceti hektarech jednu z největších průmyslových zón ve střední Evropě. Do města dorazila též česká developerská jednička CTP.

„Velkým plusem je vesměs vstřícný přístup místních samospráv, které stojí o nové investory nejenom kvůli pracovním místům, ale hlavně kvůli tomu, že nové průmyslové projekty tu prokazatelně zvedají mzdy,“ řekl šéf Accolade Milan Kratina. Vznik nových parků a příchod dalších projektů do oblasti mezi Chebem, Karlovými Vary a Ústím nad Labem je podle něj jen otázkou času.

Do konce letošního roku se má v Ústeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji dokončit 300 tisíc metrů čtverečních průmyslových ploch, vyplývá z dat konzultantské firmy CBRE. To bude dokonce více než v Praze a okolí, která dosud trhu dominovala.

Impulsem pro developery v severních Čechách byla dokončení dálnice D8. Firmy současně sází na to, že nejpozději do roku 2030 bude dostavěná dálnice z Prahy přes Karlovy Vary a Cheb do Německa.

Velký areál o 130 tisících metrech čtverečních chystá v Lovosicích hned vedle tamní Lovochemie developer P3. Hodlá mimo jiné těžit z nedaleké průmyslové zóny v Drážďanech a Lipsku, kde vyrábí automobilky typu BMW.

„Z pohledu středoevropské logistiky bude mít park význam pro přepravu rychloobrátkového zboží mezi Německem, Českou republikou a Polskem,“ dodal Jakub Pelikán, šéf developmentu P3 pro tuzemský trh. Zahájení výstavby očekává ještě letos.

Problémem i v pohraničí je ale pro firmy nedostatek zaměstnanců. Například developer CTP kvůli přilákání pracovníků staví v zóně Bor u Tachova vlastní ubytovny a další zařízení pro volný čas. Výstavbu podnikových bytů zvažuje i Accolade s Panattoni.