Železničáři začínají od nuly, Fantova budova spolkne tři čtvrtě miliardy

Správa železniční dopravní cesty spouští záchranu historické Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží. Železničáři ovšem po nepřátelském rozchodu s italskou firmou Grandi Stazioni musejí začít zdlouhavým papírováním a získat stavební povolení. To přitom už Italové měli.

„Chtěli jsme od Grandi Stazioni koupit projekt a stavební povolení, ale neuspěli jsme,“ řekl náměstek SŽDC pro správu majetku Tomáš Drmola. Zahájení stavby je tak naplánováno na začátek příštího roku, za další čtyři roky by se secesní budova měla zaskvět v plné kráse. Pokud vše půjde hladce.

Rekonstrukce bude rozdělena do dvou etap, celkové náklady železničáři odhadují na 730 milionů korun. Za několik posledních měsíců se tak odhady navýšily zhruba o dvě stě milionů.

Začnou fasádou a střechou. Letos v únoru chce SŽDC vypsat tendr na zhotovitele projektové dokumentace, vítěz bude muset zároveň zařídit vše potřebné pro získání stavebního povolení. Nový kabát by měla mít budova do roku 2021.

V druhé etapě se dělníci pustí do interiérů, soutěž na projekt bude vypsána letos v dubnu. Časově se obě etapy prolnou tak, aby vše bylo hotovo v roce 2022. „Veškeré veřejně přístupné prostory budou uvedeny do původního stavu, ostatní prostory do nového stavu pro budoucí využití,“ doplnil Drmola.

Budoucí využití ale zatím není zcela jasné. Na nádraží by měl zůstat Drážní úřad, který tam dnes sídlí; Drmola by tam přitom rád viděl i další železničáře. V úvahu například připadá sestěhování zaměstnanců správy železnic z různých pracovišť.

Využití budovy řešila i Grandi Stazioni, plánovala například food court. Stihla však zrekonstruovat pouze střední trakt, kam se jí podařilo sehnat nájemce kavárny. Prodlení v rekonstrukci, která měla být hotova do loňského října, pak firmu stála třicetiletý nádražní byznys. Správa železniční dopravní cesty odmítla termíny pro dokončení oprav prodloužit, Grandi Stazioni reagovala žalobou.

Fantova budova z počátku 20. století přestala sloužit pasažérskému ruchu koncem 70. let, kdy vznikla nová výpravní budova s průčelím do Vrchlického sadů. Tu se podařilo Italům za 1,3 miliardy kompletně zrekonstruovat a zaplnit obchodníky.