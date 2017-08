Známá jména českého realitního byznysu rozjíždějí crowdfundingovou platformu nemovitostí | E15.cz

Společnost Upvest přináší do Česka novou platformu pro developerské společnosti a drobné investory. Skrze online kolektivní investování, na kterém spolupracují i Jan Holásek, investor fondu Accolade, a Petr Malík z Moravské stavební, tentokrát nevznikne film nebo kniha, nýbrž budou stát budovy. Investoři v něm sice nebudou bydlet, vydělat ale mají na výnosech z úroků.

S nápadem přišel zakladatel Upvestu David Musil, který trend okoukal ze zahraničí. Do svého projektu přilákal dvě velká jména z oboru – právníka Jana Holáska a Petra Malíka. Ten působil ve skupině PPF a nyní je finančním ředitelem Moravské stavební. Oba zasedají v takzvané investiční komisi Upvestu, která schvaluje nabízené projekty.

Právě Moravská stavební nabídla první a zatím jediný projekt Upvestu, pražskou Rezidenci U Grébovky. Lidé zatím do ní dohromady investovali necelé dva miliony. „Průměrná výše investice se pohybuje kolem 50 tisíc korun,“ řekl Musil. Upvest plánuje vybrat 5 až 15 milionů, celkové náklady na rezidenci však přesahují sto milionů. Upvest má údajně rozjednané další tři stavební projekty. Malík je nespecifikoval, ani jeden z nich prý ale není od Moravské stavební.

„Když jednáte s investičním fondem či individuálními investory, často jsou tato jednání složitá a zdlouhavá, a navíc mívají tyto kategorie investorů vysoké nároky na zhodnocení. To může být pro developery velmi nákladné,“ říká Malík, podle kterého Upvest celý proces zjednodušuje a standardizuje.

Platforma funguje tak, že Upvest na stránkách nabídne konkrétní stavební projekt a cílovou částku, kterou je třeba od drobných investorů shromáždit. Vybrané peníze pak firma poskytne developerovi v podobě podřízeného neboli mezaninového úvěru, který spolu s bankovním úvěrem pomáhá financovat dostavbu projektu. Po dokončení projektu dostanou investoři peníze s 5-8procentním výnosem, slibuje projekt.

Crowdfunding má však některá rizika, jak například uvádí analytik Deloitte Michal Melč. „Záleží vždy na zvážení rizika vůči výnosu. Pokud bych koupil přímo dluhopisy příslušné realitní společnosti, tak je to jenom moje riziko vůči té společnosti. Když na to půjdu přes crowdfunding, tak je tam další článek, který přináší prvek nejistoty,“ říká Melč.

Největším rizikem u Upvestu je právě mezaninový úvěr, se kterým společnost pracuje. Tento úvěr totiž není zajištěn nemovitostí. „To je bohužel specifikum českého trhu, kdy banky nejsou ochotny si do zástavy dávat nikoho na druhé místo v pořadí, byť například ve Velké Británii to tak funguje. Předcházíme tomu tím, že si zpracujeme detailní prověrku toho projektu,“ uvedl Malík.

"Naše hlavní kritérium je, že projekt musí mít stavební povolení a developer musí mít v majetku daný pozemek. Takže nejdeme do žádných spekulativních nákupů projektů. Také se díváme na historii těch developerů, nedali bychom ty peníze někomu, kdo ještě nic neudělal a pro koho by to byl první projekt," dodal Malík.