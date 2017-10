Rukopis: Krok do neznáma | E15.cz

„Nejsem šílenec, nevrhám se do všeho,“ směje se spolumajitelka firmy Altovita Karolína Saviová. Tahle mladá start-upistka je vším, co by si člověk přál. Vzdělaná, krásná, zcestovalá i odvážná. Ve svých šestadvaceti letech ušla úctyhodnou cestu. Studovala mezinárodní vztahy ve Francii, působila na stáži v Radě OSN pro lidská práva v Ženevě a dva roky jezdila po světě jako novinářka orientovaná na ropný sektor. Žila tak například v Gabonu, Indonésii a Indii, kde potkala své tři obchodní partnery pocházející z Indie, Číny a Indonésie.

Poté založila Altovitu, novou selektivní platformu nabízející designové apartmány, jež spojují cestovatele z celého světa s majiteli bytů v evropských metropolích. „Všichni milujeme cestování a Airbnb. Chceme však mít jistotu, že to, kde bydlíme, odpovídá tomu, co jsme si vybrali a zaplatili. Jednou jsem přiletěla v jedenáct večer do Dillí a měla si vyzvednout klíče od předem objednaného apartmánu. Jenže jeho majitel nezvedal telefon, nehlásil se. Tak jsem obtěžkána obrovskými kufry procházela mezi krávami ulicemi města, než se nakonec po třech hodinách ozval. Jednoduše usnul,“ vysvětluje mi se smíchem Karolína.

I když Altovita funguje teprve od léta, v nabídce už má přes stovku bytů v Praze, ve Varšavě, v Budapešti a Vídni. A Karolína Saviová tvrdě pracuje na rozšíření nabídky na Portugalsko a Španělsko. „Jsme mezinárodní tým. Základnu máme v Londýně, ale většinou pracujeme na dálku s pomocí moderní technologie a programů, jako je Skype a Slack. Pracuju vlastně pořád, každý se většinou nacházíme v jiném časovém pásmu, takže není výjimkou, že si voláme v jednu ráno.“ Karolína vždy zodpovědně projde všechny byty, které mají jako firma v nabídce. „Třeba zrovna tady, na Křižíkově ulici, máme pár krásných apartmánů,“ ukazuje mi Karolína do oken, zatímco procházíme podzimním listím zbarvené karlínské ulice. „Vždycky to jsou krásné designovky.

Nejlevnější pro 17 lidí vás vyjde na 15 eur na osobu, za můj nejoblíbenější s vířivkou na střeše a výtahem přímo do bytu zaplatíte 900 eur za noc. Byt je ale pro 14 lidí, takže je to 65 euro na osobu, což je nic.“ Byty jsou vybaveny tak, že člověku stačí dorazit jen s malým cestovním kufříkem. Je tam vše, kosmetika, káva, někdy láhev vína nebo ovoce. „Hledáme takové majitele, kteří se tím skutečně zabývají a o své hosty se dobře starají. V tom se lišíme od ostatních firem nabízejících podobné služby.“ Nos na byznys má Karolína prý po svém otci. A možná i odolnost. „Dělat start-up je těžké i zábavné zároveň. Pohltí vás to, vezme vám to veškerý volný čas, ale když vydržíte, naučíte se spoustu věcí. A od toho tyhle kroky do neznáma jsou.“