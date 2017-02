Švýcarsko v Praze? Víme, kde bude nejen vaše hotovost v bezpečí

To, že se nevyplatí schovávat peníze a cennosti do slamníku, do lednice nebo do domácích trezorů, si dnes asi uvědomuje většina z nás. Metody zlodějů jsou čím dál sofistikovanější a ve stále nevyzpytatelnějším klimatu zároveň vzrůstá hrozba živelních katastrof i na dříve bezpečných místech. Avšak vaše cennosti nejsou v úplném bezpečí ani v institucích, které by se mohly na první pohled zdát nejbezpečnější, tedy v bankách.