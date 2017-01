26 let a dvě miliardy dolarů na účtu. Nejmladší miliardář současnosti je zakladatel Snapchatu

Časopis Forbes ho zařadil do čela žebříčku nejmladších miliardářů současnosti. S odhadovaným majetkem ve výši 2,1 miliard dolarů je spolutvůrce populární aplikace Snapchat Evan Spiegel pro mnohé synonymem úspěchu.

Na život v luxusu je Spiegel zvyklý prakticky od narození. Narodil se do rodiny právníků, kterým jejich vzdělání na prestižních amerických univerzitách umožnilo život v bohaté losangeleské přímořské čtvrti Pacific Palisades. Spiegelovi se pyšnili členstvím v řadě exkluzivních klubů, běžně jezdívali na výlety do Evropy nebo si třeba zalétli zalyžovat helikoptérou do Kanady.

Nad rodinnou idylkou se ale v průběhu času začala stahovat mračna, během studií na prestižní střední škole v Santa Monice, kde školné stojí desetitisíce dolarů ročně, se Spiegel společně s mladším bratrem musel vyrovnat s rozvodem rodičů.

Trauma z rozpadu rodiny částečně vyvážil řidičský průkaz, který Spiegel získal v šestnácti letech. Jako synek z bohaté rodiny nejezdil do školy žádnou ojetinou, ale mohl se pyšnit Cadillacem Escalade. Protože mu škola zakázala parkovat přímo v kampusu, nechával svůj vůz na nedalekém parkovišti společnosti Southern California Edison, pro niž pracoval jeho otec.