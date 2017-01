Američtí klienti hromadně opouštějí Uber. Dopravce zhatil protest proti Trumpovi

Stovky lidí na sociální síti Twitter oznámily, že mažou účty, které mají u společnosti Uber. Důvodem byla stávka taxikářů, kteří v New Yorku hodinu odmítali nabírat zakázniky na letišti Johna Fitzgeralda Kennedyho. Stávka měla vyjádřit solidaritu s těmi, kteří protestují proti zákazu příjímání uprchlíků. Ke stávce byli také pozváni řidiči služby Uber a Lyft, řada z nich přislíbila svou účast.

Krátce po zahájení stávky zveřejnil Uber na svém Twitterovém účtu zprávu, že růst cen za přepravu, která je závislá na poptávce zákazníků a dostupném počtu automobilů, byl zastaven. Avšak řidiči, kteří si zprávu přečetli, to pochopili tak, že stávka skončila. Podle kritiků, kteří už nemají službu Uber ve svém telefonu, údajně společnost překazila stávku.

Uber se bránil tím, že chtěl jen své zákazníky upozornit na to, že se cena za přepravu vrací ke svému normálu. Kritici ale upozorňují také na to, že CEO Uberu Travis Kalanick je členem širší skupiny poradců prezidenta Trumpa.

Forgot to screenshot my reasons to #deleteuber but my girlfriend @mslizot shut these scabs the hell down (attn: @Bro_Pair and @uber) pic.twitter.com/2XrakYuvZW