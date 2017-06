Bez roamingu. Operátoři zavedli volání v zemích EU za české ceny | E15.cz

Využívání roamingových služeb se podle mluvčí T-Mobilu Martiny Kemrové letos po zavedení opatření EU významně zvýší, ale konkrétní nárůst si netroufá predikovat. "Do provozu se promítá nejen ochota službu využívat, ale i to, jak zákazníci budou cestovat za hranice. Na to má vliv jak bezpečnostní, tak ekonomická situace," podotkla. Loni provolali zákazníci T-Mobilu po celém světě 79 milionů minut a přijali 105 milionů minut hovorů.

EU roaming bez příplatků T-Mobile klientům nabídl jako první operátor v ČR v rámci svých tarifů nové generace Mobil, které uvedl začátkem dubna. Dnes na něj převede ostatní zákazníky. Uvedl, že nebude pro EU nabízet žádnou alternativní roamingovou nabídku. Roaming bez příplatků se týká i datových balíčků nebo dat dokoupených v průběhu zúčtovacího období.

"Pro využití domácího tarifu v zahraničí si zákazníci nemusí speciálně nic nastavovat. Stačí si nechat zapnutý současný roamingový tarif Roaming na den nebo World Roaming. S oběma budou na cestách v EU využívat služby jako doma," uvedl viceprezident Vodafonu Petr Dvořák.

Za hranicemi využije roaming průměrně měsíčně 398 tisíc z 3,5 milionu zákazníků Vodafonu, z nich 94 procent využívá služby v rámci EU. Vodafone k tarifu Red LTE premium navíc zákazníkům přidá sedm dní Roamingu na den s neomezeným voláním, SMS a 100 MB dat denně do více než 120 zemí zóny Svět, kam patří například Turecko, Egypt, Švýcarsko či Andorra.

O2 všem zákazníkům pro cesty do EU automaticky nastaví tarif Svět Basic. Od poloviny června začne také nabízet nový jednorázový datový balíček Top Svět, který nabídne 150 MB mobilních dat za 499 korun ve 24 nejoblíbenějších světových destinacích mimo EU. O2 bude zákazníkům smluvních služeb zároveň dál nabízet roamingový tarif Volání bez hranic.

O faktickém zrušení roamingu rozhodla EU již loni. Součástí opatření jsou stropy pro velkoobchodní ceny, které mají umožnit, že operátoři budou zákazníkům nabízet roaming bez příplatků, aniž by museli zvyšovat domácí ceny.