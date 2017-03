Brexit a propad libry připravil Deutsche Telekom o dvě miliardy eur

Z loňského zisku z prodeje mobilního operátora EE do rukou British Telekom nezbylo německému Deutsche Telekom skoro nic. Podepsal se na tom i pád libry po referendu o brexitu.

Referendum o vystoupení Velké Británie z EU stálo německou telekomunikační skupinu Deutsche Telekom 2,2 miliardy eur. Tolik musela loni odepsat z hodnoty 12 procent akcií, které vlastní v britském operátorovi British Telecom. Navzdory růstu tržeb i provozního zisku tak německá skupina ohlásila kvůli britské anabázi pokles čistého zisku o 17,8 procenta na 2,7 miliardy eur. Tím ale britské ztráty nejspíš neskončí.

Němci se k akciím BT dostali na začátku loňského roku. Spolu s francouzským operátorem Orange tehdy prodali Britům největšího tamního mobilního operátora EE. Zatímco Francouzi si nechali větší část z celkové kupní ceny 12,5 miliardy eur vyplatit v hotovosti, Němci dostali vedle menšího balíku hotovosti dvanáctiprocentní podíl v British Telecom.

Jenže v červnu britští občané rozhodli o odchodu země z EU a kurz libry vůči euru se prudce propadl. K tomu ještě cena akcií BT na burze klesla ze 465 na 365 liber. Celkovou ztrátu hodnoty svého podílu nyní Deutsche Telekom ocenil na zmíněné 2,2 miliardy eur. Zmizel tak téměř celý zisk 2,5 miliardy eur, který loni Němci z prodeje EE vykázali.

Koncernu se přitom v roce 2016 dařilo. „Splnili jsme sliby. Základem silného růstu jsou vysoké investice do našich sítí,“ komentoval výsledky šéf firmy Tim Höttges. Tržby vzrostly ze 69,2 na 73 miliard eur. Upravený provozní zisk nabobtnal z 19,9 na více než 21,4 miliardy eur. Tahounem byla zejména rychle rostoucí americká dcera T-Mobile US, jejíž tržby se díky osmi milionům nových zákazníků loni zvedly o 28,7 procenta.

Letos by mohl německý operátor v odepisování britského podílu dál pokračovat. Na začátku roku se provalil účetní skandál italské dcery BT. Ta falšovala údaje o obratu, prodejích i zisku. I když se italský byznys podílí na zisku BT jen jedním procentem, poslali investoři v lednu akcie BT během jednoho dne o 20 procent dolů.

Zatím vedení Deutsche Telekom věří, že i letos bude firma pokračovat v růstu. Zvednout by se měly tržby a provozní zisk manažeři odhadují na 22,2 miliardy eur. Polepšit by si měli také akcionáři, kteří by na dividendě letos měli inkasovat 60 centů. Loni dostali ze zisku 55 centů na akcii.