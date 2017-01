Británie vyvíjí novou laserovou zbraň pro armádu. Má ničit letadla i minometné granáty

Testy nového systému v terénu se plánují na rok 2019. Zaměří se na to, jak je prototyp s to zachycovat a sledovat cíle v různé vzdálenosti a za rozdílného počasí nad zemí a nad vodou. Pokud budou zkoušky úspěšné, mohla by podle ministerstva armáda začít používat první laserové zbraně kolem roku 2025.

Technologie by mohla "pomoci ozbrojeným silám lépe bojovat proti nově vznikajícím hrozbám, kterým by mohly čelit," řekl Peter Cooper z výzkumného ústavu armády DTSL.

Například americká armáda testuje laserovou techniku již desítky let, technické překážky ale zatím podle všeho neumožnily její použití na bitevním poli. Americké válečné námořnictvo ale již testovalo v roce 2014 v Perském zálivu laserový systém zvaný Laws. Zbraň tehdy zasáhla z paluby vojenské lodě Ponce malé plavidlo a malé bezpilotní letadlo, poznamenala BBC.