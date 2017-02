Český start-up má aplikaci na odhalování padělků. Mobil pozná falešné obrazy i kabelky

Přední vývojáři mobilních aplikací STRV investovali do českého start-upu OneProve, který má nástroj na rozpoznávání padělků mobilem. Globální trh, z něhož budou chtít jednotky procent, má bilion dolarů.

V České republice vzniká aplikace propojující umělou inteligenci s chytrými telefony. Cílem je vytvořit celosvětově unikátní nástroj na odhalování padělků. Uspět chce například u největších internetových tržišť typu eBay, u největších advokátních kanceláří, luxusních módních značek nebo u globálních logistických firem.

„Ve spojení mobilních technologií a umělé inteligence jsme první řešením svého druhu na světě,“ říká Marvan Shamma, spoluzakladatel a šéf projektu.

Za start-upem je skupina specialistů na umělou inteligenci. Nově do OneProve vstoupila s blíže neurčenou investicí rovněž špička ve vývoji mobilních aplikací česko-americká STRV.

„O umělé inteligenci mluví všichni, ale málo firem ji umí opravdu využít k něčemu užitečnému a funkčnímu. Ve službě OneProve vidíme velký potenciál, jak ve smyslu obchodním, tak i v jeho globálním využití,“ uvedl generální ředitel a spolumajitel STRV David Semerád.

Majitelé OneProve oslovili více hráčů, s vývojáři z STRV si ale padli do oka nejvíce. Pro firmu kolem Semeráda a Lubo Smida je to navíc výjimečný krok v tom, že takto do českých start-upů příliš nevstupují a nehodlají na tom nic měnit.

Jedním z klíčových prvních trhů budou USA. „Máme neuvěřitelně kladnou odezvu. Sektory, na které se zaměřujeme, mají obrat v trilionu dolarů. Na pět deset procent bychom si rádi sáhli,“ přiblížil Shamma finanční vizi.

Zakladatelé zatím do start-upu nepotřebovali investovat více než jednotky milionů korun. Po investici od STRV počítají s tím, že získají finance ještě od některého ze západoevropských fondů rizikového kapitálu.

Projekt je na světě už rok. U jeho zrodu byl Roman Komárek, zakladatel globálně působícího start-upu Artstaq, který obchoduje s uměním podle principů kapitálových trhů. Spoluzakladatelem odhalovače padělků je rovněž Marvan Shamma, jenž stál v čele inovačního centra v Dubaji. Do One Prove se zapojil též expert na počítačové vidění Kamil Behúň a jeden z největších odborníků na totéž Adam Herout z Fakulty informačních technologií brněnského VUT.

Rozhovor se spolumajitelem a šéfem start-upu OneProve Marvanem Shammou čtěte v pátečním vydání deníku E15.