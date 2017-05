Český zdravotnický projekt zrozený v Brazílii poprvé uspěl doma | E15.cz

Nové sdružení firem rozjíždí s Oborovou zdravotní pojišťovnou projekt DiaBetty, dálkové sledování stavu žen s těhotenskou cukrovkou. OZP, která je se 723 tisíci pojištěnci čtvrtou největší ze sedmi zdravotních pojišťoven, uhradí jak technologii, tak práci lékaře. Pro těhotné tedy bude služba bezplatná.

Pod projektem DiaBetty je podepsaný Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví, který vznikl letos. Jak institut, tak OZP považují vzájemnou spolupráci za přelomovou. „Věřím, že jak se prosadilo elektronické bankovnictví, vznikne skutečně elektronické zdravotnictví,“ domnívá se šéf správní rady institutu a ředitel softwarové firmy Mediware Jiří Potůček.

Projekt bude zdravotní pojišťovnu stát řádově stovky tisíc korun, OZP má ročně přibližně 350 pacientek s těhotenskou cukrovkou. „Pokud uděláme pozitivní zkušenost, nic nebude bránit tomu pouštět se do dalších telemedicínských projektů,“ prohlásil ředitel OZP Radovan Kouřil. Peníze na DiaBetty jdou z fondu prevence, do budoucna podle Kouřila se podobné projekty stanou součástí základní hrazené péče.

Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví letos založila softwarová firma Mediware v partnerství s Nordic Investors a s firmou Zdravel. Ta se dříve jmenovala IZIP a poskytovala elektronické zdravotní knížky klientům Všeobecné zdravotní pojišťovny, po skandálu ale VZP spolupráci ukončila.

Společnost Nordic Investors založili v roce 2015 dlouholetí elitní právníci advokátní kanceláře BBH Tomáš Otruba a Jan Petřík. Otruba například pomáhal skupině PPF s převzetím společnosti Telefónica CR.

Do budoucna se mohou k DiaBetty snadno přidat další služby, firma Mediware má pro zahraniční klienty již vyvinuté moduly pro dálkové sledování EKG, krevního tlaku nebo váhy a dohled nad seniory s Alzheimerovou chorobou. „Konečně můžeme to, co jsme vyvinuli pro Brazílii, Kolumbii a Nizozemsko uplatnit tady,“ uvádí Potůček. V Brazílii jejich systém plně využívá firma John Deere pro své zaměstnance i klienty a ve dvou zdravotnických zařízeních, které sponzoruje.

Odpadnou pravidelné návštěvy u lékaře

Projekt dálkového sledování žen s těhotenskou cukrovkou využívá glukometry s bluetooth připojením, aplikaci v mobilu pacienta a server, ke kterému mohou mít zabezpečený přístup lékaři. Na server vstupují pacienti i lékaři přes Vitakartu, internetovou kartu OZP. Místo návštěvy u lékaře jednou za dva týdny si klientka sleduje hladinu cukru doma. Pokud se nezhorší její stav, nemusí chodit k lékaři.

„Doufáme, že výsledkem bude nejen větší spokojenosti maminek, ale i lepší dohled nad jejich stavem a menší riziko komplikací,“ uvedl předseda České diabetologické společnosti Milan Kvapil. Kromě úspory času pacientky i lékaře by se díky menšímu množství komplikací mohly šetřit prostředky zdravotního pojištění.

DiaBetty má podporu i v řadách odborníků. „Projekt OZP týkající se sledování hladiny krevního cukru u těhotných žen nepochybně patří mezi velmi dobré,“ uvedl pro deník E51 profesor Miloš Táborský, který vede Národní telemedicínské centrum. OZP podle něj patří mezi progresivní pojišťovny, co se elektronizace zdravotnictví týká. A rozvíjejí se i další projekty. „Aktuálně pracujeme na možnosti domácí monitorace srážlivosti krve u nemocných s mechanickou náhradou srdeční chlopně a léčbou warfarinem,“ uvádí Táborský.