Cesta k druhé televizní digitalizaci je otevřena, sněmovna schválila zákon | E15.cz

Do února roku 2021 by mělo skončit současné zemské digitální televizní vysílání ve formátu DVB-T a nahrazeno modernějším a také úspornějším formátem s dvojkou na konci. Počítá s tím vládní novela zákona o elektronických komunikacích, kterou dnes ve třetím čtení jednomyslně schválila sněmovna. Novela nyní zamíří do Senátu.

Důvodem změny je skutečnost, že Evropská unie se dohodla do roku 2022 předat část televizního spektra na kmitočtu 700 megaherzů mobilním operátorům kvůli rozvoji vysokorychlostního internetu. Televizní operátoři proto museli vyvinout úspornější a kvalitnější formát, přes které bude možné vysílat nejen současné bezplatné programy, ale i nové stanice, a to ve vyšším HD rozlišení.

Změna se tak týká i televizních diváků, kteří budou muset pro příjem volně přístupného vysílání v DVB-T2 mít televizory a set-top boxy, které nový formát budou umět přehrát. V obchodech se dají poznat například podle samolepky "CRA DVB-T2 ověřeno", která znamená, že daný přístroj prošel testy Českých radiokomunikací, jež provozují sítě pro zemské TV vysílání. Odhady ministerstva průmyslu a obchodu říkají, že za nové přístroje by domácnosti mohly v následujících pěti letech vydat až pět miliard korun.

Proti podobě zákona přitom mohutně protestovali satelitní operátoři, kteří se obávají o odliv svých zákazníků právě směrem k zemskému vysílání. Spustili dokonce i kampaň v podobě celostránkových inzerátů v tisku. Podle České asociace satelitních operátorů přijde stát o 11 miliard korun, pokud bude nové televizní kmitočty dávat zdarma a ne dražit, jako tomu bylo u mobilních operátorů. Kritizuje také kompenzace státu současným provozovatelům zemského vysílání, kvůli kterých prý hrozí státu arbitráže.

Podle ministerstva průmyslu a obchodu i radiokomunikací jde ale satelitním operátorům o omezení či přímo zrušení bezplatného vysílání a tedy o získání svých nových zákazníků. "Předně je třeba zdůraznit, že platforma satelitního vysílání je přímým konkurentem zemského digitálního vysílání, které je pro občany bezplatné," řekl dnes poslancům ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

"Je tedy jejich obchodním zájmem, narušit současný stav a rovnováhu na trhu televizního vysílání a získat z toho maximum ve svůj obchodní prospěch. Jedná se tedy jednoznačně o konkurenční boj, o snahu připravit české domácnosti o jedinou bezplatnou televizní platformu," dodal.

Důsledky nepřijetí návrhu zákona by tak podle něj směřovaly proti českým spotřebitelům a proti českým divákům, kteří přijímají volně šiřitelné televizní vysílání. "Zároveň by to znamenalo ohrožení budoucnosti a udržitelnosti bezplatného televizního vysílání v České republice s možnými dlouhodobými negativními dopady do výdajů českých domácností," uvedl Havlíček.

Novela se týká i trhu s mobilními operátory. Český telekomunikační úřad dostane vyšší pravomoci. Stoupnou také částky pokut firmám, neboť ty by se měly vypočítávat z obratu operátorů. Lhůta pro výměnu mobilního operátora se v novele zkracuje ze 42 dnů na deset. Tyto změny by měly podle MPO a vlády více chránit spotřebitele a zvýšit tlak na konkurenční boj a tedy lepší služby.